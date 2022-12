300 kilos de pétards et artifices destinés au Nouvel-an saisis

Un petit malin revendait sa marchandise via Snapchat. Image: Shutterstock

Il utilise Snapchat pour écouler 300 kilos de pétards pour le Nouvel An

Un trentenaire revendait des pétards et des feux d'artifice non autorisés via son compte Snapchat. Il a été interpellé par la police.

Plus de 300 kilos de pétards et d'artifices non autorisés ont été saisis par la police au sud de Strasbourg, a indiqué vendredi la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin. Ces articles pyrotechniques étaient vendus sur Snapchat.

Après une première interpellation début décembre d'un véhicule contenant plusieurs pétards et mortiers d'artifice qui étaient revendus via un compte Snapchat, la sûreté départementale a identifié un lieu de stockage d'artifices. Elle a perquisitionné lundi un appartement dans la commune de Fegersheim, détaille la DDSP dans un communiqué.

Sur place, une vingtaine de cartons contenant plus de 300 kilos d'artifices divers ont été découverts. Le propriétaire des lieux, âgé de 30 ans, a été interpellé. Tous les artifices saisis ont été détruits.

Blessures graves

Cette année, comme les précédentes, la préfecture du Bas-Rhin a interdit jusqu'à début janvier l'achat, la vente, le transport et l'utilisation «de l'ensemble des artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques». Comme en Allemagne voisine, pétards et feux d'artifice résonnent traditionnellement avec force la nuit du Nouvel-an en Alsace, entraînant régulièrement des blessures graves.

Lors de la Saint-Sylvestre 2019, un homme de 30 ans avait été tué à Haguenau dans le Bas-Rhin par l'explosion d'un engin de type «mortier».

(jod/sda)