Gagnez-vous plus ou moins que le salaire médian en Suisse? Voici les chiffres

En 2022, le salaire médian en Suisse s'est élevé à 6788 francs. La moitié des Suisses gagne davantage et l'autre moins.

La différence de salaires est encore marquée entre hommes et femmes pour un même poste en Suisse. Image: Shutterstock

«Au niveau global de l'économie (secteurs privé et public ensemble), le salaire médian pour un poste à plein temps s'élevait, en 2022, à 6788 francs bruts par mois», indique l'Office fédéral de la statistique ce mardi 19 mars. Ce chiffre concerne le salaire pour un poste à temps plein.

A noter que 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4487 francs par mois alors que les 10% les mieux payés ont tous gagné plus que 12 178 francs.

La pyramide des salaires, en Suisse, a globalement conservé sa stabilité entre 2008 et 2022, mais des disparités significatives persistent, selon les secteurs et les profils professionnels. Les données préliminaires de l'enquête de l'OFS montrent qu'un tiers des travailleurs (33,6%) ont reçu des bonus, tandis que 12,1% ont perçu un salaire bas.

Différence entre hommes et femmes

Dans l'ensemble de l'économie, l'écart salarial global (valeur médiane) entre hommes et femmes continue de diminuer progressivement: il était de 9,5 % en 2022 contre 10,8 % en 2020 et 11,5 % en 2018, indique l'OFS. Cette disparité de rémunération entre les sexes est en partie attribuable à des différences dans les profils individuels (comme le niveau d'éducation ou l'âge) et les postes occupés (notamment le degré de responsabilité et le secteur d'activité).

Ces inégalités salariales sont le reflet des disparités dans l'insertion professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, indique l'OFS. Il est observé que les écarts de rémunération entre les sexes sont plus prononcés lorsque le niveau hiérarchique occupé est élevé:

«Les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 9565 francs bruts en 2022 alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 11 212 francs, soit une différence de 14,7% (contre 16,8% en 2020 et 18,6% en 2018).»

«A l'autre bout de l'échelle, l'écart salarial en défaveur du personnel féminin occupant des postes sans fonction de cadre est moins marqué soit 5,7% en 2022 contre 6,9% en 2020 et 7,6% en 2018.»

En 2022, la répartition entre femmes et hommes selon les classes salariales était la suivante: parmi les salariés gagnant moins de 4500 francs bruts par mois pour un plein temps, 62,1% sont des femmes (contre 63,1% en 2020). En revanche, comme en 2020, 75,4% des salariés percevant plus de 16 000 francs par mois pour un plein temps sont des hommes. (jah)