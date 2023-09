Ils demandent au collaborateur ou collaboratrice de procéder à une importante somme d'argent, prétextant par exemple le rachat confidentiel d'une entreprise ou l'établissement d'un nouveau compte bancaire. Ils insistent pour que le versement reste secret et soit effectué le plus vite possible.

WhatsApp parle de briser l'une de ses plus vieilles promesses

WhatsApp nous accompagne depuis des années en tant que service de messagerie gratuit et sans publicité sur smartphone. Cela pourrait bientôt changer.

Depuis des années, nous entendons dire que WhatsApp pourrait un jour ne plus être gratuit et sans publicité. Selon diverses sources, une réforme de l'application devient effectivement de plus en plus sérieuse, du moins en ce qui concerne les publicités. Selon le Financial Times, le service de messagerie le plus populaire au monde discuterait de la possibilité d'afficher de la publicité et de remplir ainsi ses coffres.