Ces produits pourraient avoir des problèmes de livraison lors du Black Friday

Les deux derniers Black Fridays ont été caractérisés par d'importants problèmes de livraison. Mais cette année, les flux se sont relativement détendus. De quoi profiter pour se lancer dans la chasse aux bonnes affaires!

Le Black Friday, «importé» des États-Unis, est devenu en quelques années l'événement commercial le plus important de l'année. Peu d'entreprises peuvent se permettre de ne pas attirer les clients avec des réductions le lendemain de Thanksgiving. Et après deux ans de pandémie, la volonté de dépenser semble être particulièrement élevée malgré l'inflation.

Selon une enquête menée par l'application de brochure Profital et l'association du commerce de détail Swiss Retail Federation, les consommateurs prévoient de dépenser plus que l'année dernière. Ils prévoient notamment de dépenser en moyenne 427 francs lors du Black Friday. Les hommes sont un tiers plus généreux que les femmes.

Cependant, les deux dernières années ont été marquées par d'importants problèmes de livraison causés par les blocages dus à la pandémie du Covid 19, lequel a «cassé» les chaînes d'approvisionnement. Certains produits n'étaient pas disponibles du tout, ou sont arrivés avec un retard considérable. De quoi ternir la chasse aux bonnes affaires lors du Black Friday!

Si vous recherchez un produit spécifique, votre choix pourrait être limité, et les produits sont susceptibles de disparaître rapidement. Mais à quoi peut-on s'attendre en 2022? Bonne nouvelle : il existe toujours des goulots d'étranglement, en particulier pour les marchandises en provenance d'Asie. Cependant, la situation s'est considérablement améliorée par rapport aux deux dernières années «Corona».

Si les entrepôts sont souvent pleins, cela ne veut pas dire que le problème est résolu pour autant. Selon l'enquête auprès des détaillants en ligne publiée en septembre par la Haute école spécialisée de Zurich (ZHAW), un fournisseur sur quatre se plaint de longs délais de livraison et de retards, et un sur cinq se désole de pénuries de matières premières, ou de problèmes de disponibilité.

Dans cette enquête, l'on découvre que les difficultés sont surtout localisées en Extrême-Orient. La Chine s'en tient à sa politique zéro Covid et le fret outre-mer est confronté à des difficultés en raison de ports verrouillés et de conteneurs manquants.

Mais qu'est-ce que cela signifie spécifiquement pour le Black Friday de cette année? Zoom sur quelques produits particulièrement «sensibles»:

L'électronique

Les consoles de jeux font partie de ces produits qui peuvent être difficiles à trouver. image: keystone

L'électronique domestique et grand public est particulièrement populaire lors du Black Friday. Et c'est précisément dans ce domaine que les goulots d'étranglement sont les plus susceptibles de se produire. La situation s'est «légèrement améliorée» par rapport à l'année dernière, mais reste tendue, selon le site du marchand en ligne Digitec. Surtout, le manque de semi-conducteurs perturbe lourdement l'industrie électronique.

La crise des puces, qui a entraîné de longs délais de livraison dans la production automobile, n'est pas terminée. Selon Digitec, les smartphones, tablettes et consoles de jeux sont actuellement particulièrement touchés. La chasse aux bonnes affaires pourrait donc être plus laborieuse dans ce secteur. Néanmoins, Digitec Galaxus promet une offre attractive, même dans le contexte délicat que nous vivons.

Quiconque n'est pas obsédé par un produit spécifique et prêt à faire certains compromis devrait également trouver ce qu'il recherche lors du Black Friday. Un bon exemple est Apple, dont les produits ont tendance à être dans le segment premium. Ceux qui ne sont pas obsédés par le nouvel iPhone 14 peuvent espérer des remises considérables sur les anciens modèles Apple lors du Black Friday.

Les vélos

Cette année, vous trouverez des offres intéressantes sur les vélos. image: keystone

Les goulots d'étranglement de livraison de l'année dernière ont parfois été dramatiques pour les vélos. Pour le moment, cependant, l'industrie est «plutôt aux prises avec le fait que les marchandises commandées pour le printemps ne sont arrivées qu'à l'automne en raison de soucis de livraison», a déclaré Swiss Velo & E-Bike. Ce n'est qu'à ce moment que l'entreprise a été réellement opérationnelle.

Les entrepôts de vélos sont désormais bien approvisionnés dans de nombreux endroits, dit-on. Il y a eu une période délicate pour l'industrie, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Le stock désormais complété signifie que vous pouvez vous attendre à de belles réductions le Black Friday. Quiconque envisage d'acheter un nouveau vélo doit garder les yeux ouverts.

Les jouets

L'approvisionnement des usines de jouets en Chine est mieux garanti que l'an dernier. image: keystone

Noël est la haute saison pour les vendeurs de jouets. Il n'est donc pas surprenant que parents et grands-parents soient déjà à l'affût d'offres bon marché lors du Black Friday. Au cours des deux dernières années, cela n'a pas non plus été facile dans ce domaine, car une part importante des jouets est fabriquée dans les pays d'Extrême-Orient.

Désormais, les difficultés de livraison ne sont pas complètement surmontées, mais elles sont «moins critiques que l'an dernier», a indiqué l'association suisse du jouet SVS. La chance de trouver quelque chose de sympa est donc intacte. Et ceux qui recherchent un produit très spécifique pour leur progéniture ne vont certainement pas attendre le Black Friday pour trouver leur perle rare.

De manière générale, on peut donc dire que les problèmes de livraison n'ont pas disparu, mais que la situation s'est apaisée. Des goulots d'étranglement sont à prévoir, en particulier avec les appareils électroniques. De nombreux détaillants se sont adaptés à cela, et ont commandé leurs produits très tôt. Rien ne s'oppose à la chasse aux bonnes affaires lors du Black Friday. Que cela ait un sens est une autre affaire.

