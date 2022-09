Comment les lobbyistes bloquent la réduction des réserves des caisses maladie

Pour Quadri, auteur de la proposition de réduction des réserves, ce n'est pas seulement un problème dans le cas de Dittli, mais de manière générale. Chaque fois que des parlementaires fédéraux font partie des commissions préparatoires et qu'ils siègent en même temps dans des conseils d'administration de caisses-maladie ou de leurs associations faîtières, cela devient difficile. « Il y a un conflit d'intérêts évident qui influence à la fois les débats et les décisions du Parlement .»

Le Conseil fédéral a rejeté cette demande. «Si les réserves dépassent un certain niveau, l'assureur a la possibilité de calculer au plus juste les tarifs de primes pour l'année suivante.» Le Conseil fédéral privilégie cette solution, car elle garantit une certaine stabilité dans l'évolution des primes. Le Conseil national voit les choses différemment. Lors de la session d'automne en septembre de l'année dernière, une majorité s'est prononcée en faveur de la motion de Quadri. Le politicien de la Ligue des Tessinois a trouvé du soutien pour sa requête dans tous les groupes parlementaires – en particulier auprès du PS et du PLR .

Peu de sujets préoccupent autant la population suisse que la santé et les primes d'assurance-maladie. Rien d'étonnant à cela: l'assurance de base pèse lourdement sur le porte-monnaie de nombreuses personnes dans notre pays. En mai, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé qu'il fallait s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie en 2023 . L'association faîtière des caisses-maladie, Santésuisse, a même mis en garde contre une hausse de plus de dix pour cent.

4 conseils pour vraiment économiser de l'énergie et de l'argent chez vous

En prévision de cet hiver, il est important de savoir quels appareils électriques consomment le plus d'électricité afin de ne pas gaspiller inutilement. Explications 👇🏻

Si la quantité d'électricité provenant de barrages presque vides ou de l'étranger est insuffisante, l'hiver risque d'être une période de pénurie. La question se pose alors de savoir comment économiser de l'électricité dans son propre ménage. Et les dévoreurs d'électricité y sont nombreux! Dans les maisons suisses, les plus gourmands sont les cuisinières électriques et les fours, qui consomment 1419 millions de kilowattheures (kWh) par an, comme l'écrit l'Office fédéral de l'énergie (Ofen). Ils sont suivis par les réfrigérateurs et les sèche-linge.