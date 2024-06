La BNS baisse à nouveau son taux directeur

La décision du mois de mars marquait un tournant dans la politique monétaire helvétique, concentrée jusqu'alors sur la lutte contre l'inflation. Le renchérissement navigue depuis un an dans le couloir de 0 à 2% considéré acceptable par la BNS.

Plus de «Economie»

La Banque nationale suisse procède jeudi à un second abaissement en autant d'échéances de son taux directeur.

Les courriers A et B vont disparaître

Les plus lus

Pourquoi la Suisse est déjà la grande gagnante des JO et de l'Euro

Le Championnat d'Europe de football en Allemagne et les Jeux Olympiques d'été en France augmenteront le PIB de la Suisse. Voici pourquoi.

Beaucoup d'attention médiatique signifie automatiquement beaucoup de profits. C'est la formule courante que les organisateurs de grands événements aiment propager. Les villes et les pays espèrent un gain d'image, les hôtels comptent sur plus de nuitées, les restaurants sur une occupation plus élevée.