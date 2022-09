La BNS met fin à la période des taux négatifs

La Banque nationale suisse (BNS) a mis un point final jeudi à près de huit ans de taux négatifs. Afin de contrer une inflation mondiale galopante, l'institut d'émission a resserré sa politique monétaire.

La banque centrale helvétique a relevé de 0,75 point de pourcentage son taux directeur, qui passe de -0,25% à +0,5%, a-t-elle annoncé lors d'une conférence de presse téléphonique.

Par cette décision, l'institut d'émission «contre ainsi la pression inflationniste qui s'est de nouveau accrue». La BNS a averti qu'il n'était pas «exclu que de nouveaux relèvements de taux soient nécessaires», dans un communiqué.

Image: sda

La BNS avait introduit pour la première fois en décembre 2014 des taux négatifs, en abaissant la marge de fluctuation du Libor - son taux de référence d'alors - entre -0,75% et +0,25%. Quelques semaines plus tard, le 15 janvier 2015, ce dernier passait complètement en terrain négatif en étant abaissé entre -0,25% et -1,25%, après l'abolition du cours plancher face à l'euro.

Contexte de resserrement monétaire

Par cette mesure, la BNS voulait empêcher une appréciation trop importante du franc. Couplé à des achats massifs de devises, le taux directeur était depuis resté dans le négatif.

Cette hausse du taux directeur par la BNS intervient dans un contexte mondial de resserrement monétaire afin de contrer l'envolée de l'inflation. Mercredi soir, la Réserve fédérale américaine (Fed) a donné un nouveau tour de vis à sa politique monétaire et a averti qu'il lui faudrait resserrer encore, ce qui sera douloureux pour les ménages.

La Fed a ainsi relevé de trois quarts de point de pourcentage son principal taux directeur, qui s'établit désormais dans une fourchette de 3,00 à 3,25%. (ats)