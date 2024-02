Départ du patron de Julius Bär, éclaboussé par Signa

Novartis: contraction de la rentabilité en fin d'année

Le géant pharmaceutique bâlois s'est maintenu sur la voie de la croissance en fin d'année dernière.

Le chiffre d'affaires de Novartis a enflé de 8% sur un an à 11,42 milliards de dollars (9,86 milliards de francs) entre octobre et Nouvel an. La rentabilité par contre a pâti d'investissements dans la recherche et d'une inflation des frais généraux.