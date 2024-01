Migros est aussi touchée par la chute du milliardaire autrichien Benko

Julius Baer, la Banque Migros, la Migros elle-même, des banques cantonales, la liste des sociétés suisses touchées par la débâcle du groupe immobilier autrichien Signa, en situation de faillite, s'allonge.

On a appris un mot: «Ösigarch». C'est un terme qui cumule «österreichisch» (autrichien) et oligarche, brillante trouvaille. Et ce terme se rapporte au milliardaire René Benko et à son empire immobilier. Il ouvre un article du quotidien allemand Bild, qui traite de la faillite du géant de l'immobilier Signa. Mais ce n'est pas le seul intérêt de l'article cité. Il contient également et surtout la liste des créanciers du groupe et le montant en jeu.

René Benko et sa Signa ont contracté des emprunts pour de nombreux projets. On peut se demander si ces dettes seront un jour payées après la faillite de Signa. Le groupe doit plus de 14 milliards de francs aux banques, compagnies d'assurance ou encore fonds de pension.

Et si ces données étaient jusqu'à maintenant gardées bien au chaud par les concernés, leur santé financière est dorénavant remise en question par ces révélations. Tout comme celles des sociétés directement possédées par le groupe de René Benko, à l'image de notre star des détaillants haut de gamme: Globus.

On constate que Signa doit à la fédération des coopératives Migros plus de 120 millions de francs, que de nombreuses banques cantonales sont touchées à diverses échelles. Et la Migros est touchée une seconde fois avec sa filiale bancaire (101 million).

Il demeure complexe d'évaluer les conséquences de l'effondrement de Signa Holding, l'un des plus éminents conglomérats immobiliers d'Europe. Les craintes sont donc légitimes dans le milieu. A l'instar de Julius Baer et ses presque 600 millions de créance auprès de la holding Signa. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là pour la banque privée qui avait vu sa valeur en bourse baisser de 15% après ses révélations.

Sa communication avait été jugée hasardeuse et sa prise de risque, remise en question. La banque avait ainsi perdu trois fois plus que son prêt au groupe immobilier. Julius Baer a ainsi perdu deux millards de francs quand son action a chuté. (hun)