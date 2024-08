La Bourse suisse plombée par le taux de chômage aux Etats-Unis

Le SMI a chuté de 3,59%. Il faut remonter à janvier 2022 pour voir l'indice vedette de SIX reculer dans une mesure similaire (photo d'archives). Keystone

La Bourse suisse a chuté vendredi suite à l'annonce de l'augmentation du taux de chômage américain.

La Bourse suisse a terminé en fort recul vendredi. Les indices ont été plombés par les décevantes données sur l'emploi américain. Le SMI a chuté de 3,59% et a terminé sous la barre des 11 900 points, proche de son plus bas du jour.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée et les taux obligataires chutaient après une augmentation du taux de chômage aux Etats-Unis en juillet, signe d'un ralentissement de l'activité de la première économie mondiale.

«Changer les données»

Le taux de chômage américain en juillet a augmenté plus que prévu à 4,3% contre 4,1%. C'est le plus haut taux de sans-emplois depuis octobre 2021, représentant 352'000 chômeurs de plus à 7,2 millions.

«Ce rapport sur l'emploi est si faible que cela pourrait changer les données pour la Réserve fédérale américaine (Fed). Le marché croit maintenant, à 60%, aux chances d'une baisse des taux de 50 points de base en septembre ET en novembre» Chris Low, analyste chez FHN Financial

Cela représente un changement brutal d'état d'esprit du marché puisque jusqu'ici les investisseurs anticipaient plutôt une baisse de 25 points de base en septembre.

Inflation stable

En Suisse, l'inflation est restée stable au mois de juillet à 1,3% sur un an, conformément aux attentes du marché. Et selon l'indice des directeurs d'achats (PMI), le contexte reste difficile pour le secteur industriel suisse et celui des services voit désormais son activité se détériorer.

A la Bourse suisse, le SMI a terminé en recul de 3,59% à 11 875,52 points, avec un plus bas à 11 845,08 et un plus haut à 12 109,93 en ouverture. (jch/awp/ats)