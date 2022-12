Pourquoi Jack Ma, autrefois le Chinois le plus riche du monde, a été viré du WEF

Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, en 2019. Image: EPA

Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, ne fait plus partie de l'organe de direction suprême du Forum économique mondial. L'entrepreneur chinois, qui s'est attiré les foudres du régime de Pékin, ne remplissait plus une condition impérative du WEF. Klaus Schwab prend position.

Patrik Müller / ch media

Des «personnalités d’exceptions» siègent au comité de pilotage suprême du Forum économique mondial de Davos (WEF), selon ce dernier. En effet, le comité est composé de personnes célèbres. Outre son fondateur, Klaus Schwab, le comité comprend Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, l'ex-vice-président américain Al Gore, Laurence Fink, chef du plus grand gestionnaire de fortune du monde, Blackrock, ainsi que d'autres grands noms de l'économie. Même une reine est présente: Rania al-Abdullah de Jordanie. Ce que l'on appelle le «Board of Trustees» prend des décisions essentielles, par exemple si et où le WEF doit avoir lieu.

Jusqu'à récemment, Jack Ma était également membre du conseil d'administration. Le fondateur du groupe de commerce en ligne Alibaba a été considéré, pendant des années, comme le Chinois le plus riche. Il avait un réseau mondial de premier plan. En Suisse, il était notamment connu du patron de Swatch Nick Hayek et du chef du groupe Nestlé, Mark Schneider.

Jack Ma a critiqué Pékin et désormais, il se fait discret

Mais durant ces deux dernières années, Jack Ma s'est fait discret. Lui qui adorait monter sur scène, notamment à Davos, s'est éclipsé. Cela est lié à sa dernière apparition en octobre 2020, lorsqu'il avait critiqué le système financier chinois. Selon lui, ce système n'est plus adapté à notre époque et n'est qu'une copie approximative du système financier occidental.

Mais dans la Chine de Xi Jinping, on ne dit pas de telles choses impunément. Le régime a annulé, sans hésiter, l'introduction en bourse prévue d'Ant, une filiale d'Alibaba, également fondée par Jack Ma. L'introduction en bourse aurait dû rapporter 37 milliards de dollars. Les autorités ont en outre prononcé des amendes de près de trois milliards de dollars et les entreprises de Ma ont été soumises à une réglementation plus stricte.

Dernière fête à Davos: Jack Ma, à droite, avec le premier ministre canadien Justin Trudeau (à gauche) et le fondateur de Microsoft Bill Gates. C'était en janvier 2018. source: Visual China Group

Comme le rapporte le Financial Times, Jack Ma ne se trouvait plus en Chine. Il a d'abord été aperçu dans des pays européens comme l'Espagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Selon le journal financier, il a vécu ces six derniers mois à Tokyo, avec sa famille, des agents de sécurité et un cuisinier personnel. Il appréciait ne plus être soumis aux restrictions Covid chinoises, voyagerait beaucoup, entre autres en Israël et aux Etats-Unis. Apparemment toujours de manière incognito, a-t-on appris.

Départ de Jack Ma: voici ce que dit le fondateur du WEF

Jack Ma n'est plus présent non plus au sein du comité directeur du WEF et cela entraîne des conséquences. Klaus Schwab déclare à CH Media: «La règle de gouvernance du Forum économique mondial prévoit qu'un membre du conseil d'administration doit assister à au moins 50% des réunions du conseil sur une période de deux ans». Il ajoute ensuite:

«Jack Ma n'a pas respecté ces règles, c'est pourquoi le conseil d'administration a décidé de ne pas renouveler son adhésion.»

La décision a été prise le 28 mai dernier déjà, mais n'a pas été communiquée jusqu'à présent.

Klaus Schwab, patron du WEF. Image: sda

Le WEF s'est-il débarrassé d'un Chinois opposé au régime? Ce n'est sans doute pas le motif, mais il est presque devenu sacrilège de sécher les réunions avec les quelque 30 «personnalités éminentes».

Malgré cela, on retrouve toujours le nom de Ma au sein du comité de pilotage, mais cela est le fruit du hasard. En effet, Yo-Yo Ma, le célèbre violoncelliste dont les parents sont originaires de Chine, en fait partie. Ce dernier est né à Paris et a été formé à New York. Dans les faits, la deuxième économie mondiale n'est donc plus représentée au sein de l'organe suprême du WEF. (aargauerzeitung.ch)