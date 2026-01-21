en partie ensoleillé-5°
Economie
Chocolat

Le géant du chocolat Barry Callebaut a un nouveau boss

Barry Callebaut ouvre une nouvelle usine au Canada. (archive)
Barry Callebaut a un nouveau patron.Keystone

Ce géant suisse du chocolat a un nouveau boss

Barry Callebaut nomme Hein Schumacher comme nouveau directeur général. Il succède à Peter Feld, qui quittera le groupe.
21.01.2026, 10:4221.01.2026, 10:42

Le transformateur de produits cacaotés Barry Callebaut a annoncé mercredi, en marge de la publication de ses résultats, la nomination de Hein Schumacher au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 26 janvier.

Néerlandais d'origine, Schumacher a débuté sa carrière au sein du géant britannique des produits d'hygiène, cosmétiques et alimentation Unilever comme responsable financier. Il en deviendra le patron en 2023, rapporte un communiqué.

Hein Schumacher, directeur général de Barry Callebaut
Hein SchumacherImage: DR

Avant cela, le quinquagénaire a occupé diverses fonctions à la direction d'entreprises du secteur alimentaire. Il a notamment été directeur général de l'entreprise néerlandaise Royal FrieslandCampina.

Forte hausse des prix du cacao

«Avec M. Schumacher, c'est un responsable très respecté dans la branche et par les investisseurs qui prend les rênes», note l'analyste Mateo Lindauer de chez Vontobel.

Il succèdera à Peter Feld qui quittera le groupe «pour explorer d'autres opportunités de carrière». Ce dernier se tiendra disponible durant la transition et pour transmettre le flambeau du programme en finalisation BC Next Level.

Peter Feld, Barry Callebaut
Peter FeldImage: Barry Callebaut

Barry Callebaut a souligné le professionnalisme de Feld face notamment à la période de forte hausse des prix du cacao, la volatilité des marchés et les incertitudes géopolitiques. (jzs/ats)

