Voici à quoi vont ressembler les nouveaux billets suisses

La BNS a choisi ses futurs billets de banque

La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
Voici à quoi vont ressembler les nouveaux billets suisses

Une agence lausannoise a remporté le concours de graphisme de la Banque nationale suisse (BNS). Elle sera chargée de concevoir les futurs billets de banque.
04.03.2026, 10:2804.03.2026, 11:09

L'agence de design et de communication Emphase remporte le concours de graphisme organisé par la BNS, annonce la banque centrale dans un communiqué. Basée à Lausanne, la société se voit confier le mandat de concevoir la nouvelle série de billets de banque.

Avec son concept, Emphase a proposé une interprétation du thème «La Suisse, tout en relief», jugée «particulièrement convaincante» et se prêtant «parfaitement au développement des nouveaux billets».

Nouveau billet de banque suisse, concept J.
Le concept J a été désigné vainqueur par la BNSImage: BNS

L'aspect final pourrait être différent

La BNS précise que l'aspect des coupures pourrait toutefois «différer sensiblement» des maquettes initiales et que le choix du graphisme définitif revient au Conseil de banque.

Fabienne Kilchör et Sébastien Fasel, d'Emphase, reviennent sur le projet.Vidéo: watson

La nouvelle série de billets devrait être émise au début des années 2030 au plus tôt. (jzs avec comm)

