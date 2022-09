Ce Suisse peut nous faire économiser argent et eau avec ce truc à 2 balles

Un ménage peut économiser 300 francs par an s'il utilise une puce d'économie d'eau sous la douche, affirme l'activiste climatique et député Nicola Bossard. Son objectif? Equiper toute la Suisse avec une puce d'économie. Il a une société de production et La Poste est de la partie.

Petit, rond, plastifié: Nicola Bossard distribue des «chips» économiseur d'eau pour la douche. Image: CH-Media/eva berger

Eva Berger / ch media

Il a un diamètre de deux centimètres, pèse quelques grammes et doit aider la Suisse à économiser de l'énergie: le «Sparchip» permet de consommer moins d'eau sous la douche. Si la moitié des ménages suisses en installaient un, le pays pourrait économiser deux térawattheures d'énergie par an, soit presque autant que la production annuelle de la centrale électrique du Grimsel qui en produit trois. 👇

En ce moment, le barrage du Grimsel est en travaux. Il doit être réhaussé de 23 mètres. Image: sda

C'est tout du moins le calcul de Nicola Bossard, député des Verts argoviens, dans une vidéo sur Youtube. En quelques gestes, il installe le «Sparchip» entre le tuyau de douche et la douchette, avant de vérifier le résultat. D'après ses estimations, le jet est un peu plus doux. Grâce à ce petit objet en plastique, le débit est réduit - mais la pression s'en retrouve simultanément augmentée. On remarque à peine que moins d'eau s'écoule du pommeau de douche.

La puce est fixée entre le tuyau de douche et la pomme de douche. Vous n'avez même pas besoin d'outils pour cela, explique Nicola Bossard dans une vidéo Youtube. Image: CH-Media/Coco Bares

En collaboration avec un professeur de l'EPFZ

L'objectif est que chaque ménage en Suisse reçoive et installe un «Sparchip», explique Nicola Bossard qui a monté le projet en collaboration avec la jeunesse du climat et un de ses anciens professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Tous se sont alliés sous forme d'association. «L'accent est mis sur le "faire", pas sur le discours», affirme Bossard.

Et cela porte manifestement ses fruits, car la jeune organisation a trouvé une entreprise suisse pour produire son «Sparchip», ainsi qu'un soutien de taille: La Poste lui fait bénéficier d'un prix préférentiel pour l'envoi de petite pièce.

La Confédération ne veut rien donner pour l'instant

Il reste un point noir: le financement du projet est encore incertain. L'approvisionnement de toute la Suisse en «Sparchips» coûterait au total environ sept millions de francs. Une première demande de soutien auprès de la Confédération n'a pas abouti. Des discussions sont maintenant en cours avec les cantons de Zurich et de Bâle-Ville. Nicola Bossard s'est également adressée au canton d'Argovie.

Un premier lot de 2000 pièces a déjà été produit. «Nous devons agir maintenant et mettre les "Sparchips" en vente pour l'hiver», dit Bossard. Pour l'heure donc, l'organisation «Machi-Doch» cherche donc des investisseurs ou des sponsors à travers la Suisse, particuliers ou collectivités.

Des économies pour les ménages



La production et l'expédition d'un seul Sparchip coûtent deux francs. Bossard précise:

«Mais l'effet est énorme»

Selon lui, les retours sont très positifs. Avec les prix actuels de l'électricité, un ménage peut économiser 300 francs par an, pour une perte de confort minime. Pour la fabrication de la première charge, Bossard a dû investir lui-même un peu d'argent. L'aide de bénévoles et ses relations dans l'économie ont achevé de le soutenir dans son projet. Il faudrait maintenant produire davantage de chips. «Les machines seraient prêtes», affirme Nicola Bossard.

Comment se procurer ces «Sparchip»?

Pour l'instant, c'est compliqué. Le but premier de l'organisation était justement de bénéficier de financement et de son accord avec La Poste pour les envoyer à chaque foyer de Suisse.

Mais cela pourrait changer: «Nous recevons de nombreuses demandes. Nous envisageons de proposer une option permettant de se tenir au courant ou de commander en ligne sur notre site», indique Nicola Bossard, qui précise:

«Nous ne sommes pas là pour l'argent, mais parce que c'est une solution importante qui est négligée»

Affaire à suivre, donc. Et, en attendant, la vidéo explicative (si vous ne parlez pas allemand, pas de panique, les images suffisent) 👇

(jah)