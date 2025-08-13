Les futurs billets suisses dévoilés: quels sont vos préférés?

La Banque nationale suisse (BNS) a publié mercredi les maquettes des nouveaux billets de banque. Un sondage public a été lancé pour départager les modèles divers et variés. Le choix final sera annoncé début 2026.
Douze propositions de séries ont été présentées en ligne pour un sondage d'opinion, effectué par un institut spécialisé, du 13 août au 7 septembre, rapporte un communiqué.
La Poste avait soumis au Surveillant des prix des hausses de tarifs de l’ordre de 70,9 millions de francs pour 2026. Mais la grande partie de celles-ci ne seront pas appliquées.
Les prix des lettres en courrier A et en courrier B ainsi que ceux des colis Priority n'augmenteront pas l'année prochaine. La plupart des hausses de prix demandées par la Poste ne seront pas mises en oeuvre en 2026, annoncent jeudi Monsieur Prix et l'entreprise.