beau temps25°
DE | FR
burger
Economie
Sondage

La BNS dévoile les futurs billets de banque suisses

Les futurs billets suisses dévoilés: quels sont vos préférés?

La BNS présente ce mercredi ses propositions de nouveaux billets de banque. Un sondage se chargera d'élire les futures coupures officielles.
13.08.2025, 11:2313.08.2025, 11:23
Plus de «Economie»

La Banque nationale suisse (BNS) a publié mercredi les maquettes des nouveaux billets de banque. Un sondage public a été lancé pour départager les modèles divers et variés. Le choix final sera annoncé début 2026.

Douze propositions de séries ont été présentées en ligne pour un sondage d'opinion, effectué par un institut spécialisé, du 13 août au 7 septembre, rapporte un communiqué.

Voici les conséquences de la décision historique de la BNS

Les six meilleures, choisies par la population et par un jury de spécialistes externes, passeront une seconde phase de sélection portant notamment sur des aspects commerciaux.

Les voici:

Concept A

Nouveau billet de banque suisse, concept A.
Image: DR

Concept B

Nouveau billet de banque suisse, concept B.
Image: DR

Concept C

Nouveau billet de banque suisse, concept C.
Image: DR

Concept D

Nouveau billet de banque suisse, concept D.
Image: DR

Concept E

Nouveau billet de banque suisse, concept E.

Concept F

Nouveau billet de banque suisse, concept F.
Image: DR

Concept G

Nouveau billet de banque suisse, concept G.
Image: DR

Concept H

Nouveau billet de banque suisse, concept H.
Image: DR

Concept I

Nouveau billet de banque suisse, concept I.
Image: DR

Concept J

Nouveau billet de banque suisse, concept J.
Image: DR

Concept K

Nouveau billet de banque suisse, concept K.
Image: DR

Concept L

Nouveau billet de banque suisse, concept L.
Image: DR
Et vous, quels sont vos préférés ?
Au total, 164 personnes ont participé à ce sondage.

(jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici

Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
3
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
1
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
1
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
2
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
6 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
6
Les plus lus
1
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
2
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
3
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
Ces hausses de prix à la Poste n'auront pas lieu
La Poste avait soumis au Surveillant des prix des hausses de tarifs de l’ordre de 70,9 millions de francs pour 2026. Mais la grande partie de celles-ci ne seront pas appliquées.
Les prix des lettres en courrier A et en courrier B ainsi que ceux des colis Priority n'augmenteront pas l'année prochaine. La plupart des hausses de prix demandées par la Poste ne seront pas mises en oeuvre en 2026, annoncent jeudi Monsieur Prix et l'entreprise.
L’article