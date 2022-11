Casinos suisses: la bataille est lancée et à la fin, il n'en restera que 23

Qui est Mark Mateschitz, «héritier fugitif» et millénial le plus riche d'Europe?

Ce canton romand est le champion suisse des forfaits fiscaux

Une enquête de la RTS révèle que le Valais est le roi des forfaits fiscaux en Suisse. Pourtant, c'est le canton de Genève qui encaisse le plus d'argent grâce à ce système. Une différence qui s'explique.

Avec 946 personnes imposées d'après leurs dépenses, le Valais est, en 2020, devenu le canton dénombrant le plus de résidents payant un forfait fiscal. L'enquête de la RTS dévoilée dimanche dans Le 19h30 a également mis en évidence les trois autres cantons figurant sur le podium: à commencer par le Tessin et Vaud, avec respectivement 896 et 892 résidents concernés. Les deux régions sont suivies par Genève et ses 523 personnes payant leurs impôts à partir de leur train de vie.