Economie

Covid-19

Le Covid a fait perdre des milliards au géant du bureau partagé Wework



Le Covid a fait perdre des milliards au géant du bureau partagé Wework

Le géant des bureaux partagés WeWork a perdu 3,2 milliards de dollars (trois milliards de francs) en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 freinait ses activités.

L'entreprise cherche à lever un milliard de dollars pour sa survie. Pour y parvenir, Wework envisage notamment de fusionner avec la société Bowx Acquisition Corp. Une coquille vide entrée en bourse l'an dernier dans le but de réaliser de futures acquisitions et faire ses premiers pas à Wall Street. Une valorisation de près de 9 milliards de dollars, dette comprise, d’après le Financial Times.

A cause de la pandémie, le taux d'occupation des bureaux loués par l'entreprise est tombé à 47% à la fin 2020 , contre 72% en début d'année

Créée en 2010, la société s'est construite sur un modèle de bureaux partagés. Start-up à l'image dynamique et novatrice, Wework a rapidement séduit les investisseurs, au point d'atteindre une valorisation théorique de 47 milliards de dollars en janvier 2019. Rapidement, des bureaux ont ouvert aux quatre coins de globe.

Mais confrontée à une défiance grandissante sur son modèle d'activité et l’instabilité de son patron Adam Neumann, elle a dû renoncer en septembre 2019 à une entrée à Wall Street. Pour sauver Wework de la faillite, le principal actionnaire, le groupe japonais Softbank, avait injecté plusieurs milliards de dollars et poussé Adam Neumann vers la sortie. (ats)

Plus d'articles sur le thème «Economie» C'est quoi exactement cette délicate réforme de l'AVS? Link zum Artikel Dans le mariage, chacun gagne à payer sa part d'impôts Link zum Artikel Amateurs de poissons, méfiez-vous des arnaques! Link zum Artikel Le groupe de Zara et Bershka ne vend plus et perd 70% de bénéfices Link zum Artikel Lego touche le jackpot grâce aux confinements Link zum Artikel Montrer tous les articles