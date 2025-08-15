assez ensoleillé23°
Davos

André Hoffmann et Larry Fink présidents par intérim du WEF

La direction actuelle du WEF veut s&#039;engager pour que le forum reste
Keystone

Deux présidents remplacent Peter Brabeck à la tête du WEF

Le président intérimaire Peter Brabeck va être remplacé par un duo de présidents par intérim à la tête du Forum économique mondial (WEF): André Hoffmann et Larry Fink.
15.08.2025, 19:2315.08.2025, 19:23
Larry Fink et André Hoffmann ont été nommés co-présidents par intérim du Forum économique mondial. Ils remplacent l'actuel président intérimaire Peter Brabeck, qui quitte ses fonctions.

Dans un communiqué publié vendredi, Larry Fink, président et directeur général du gestionnaire d'actifs américain BlackRock, et André Hoffmann, membre du conseil d'administration du groupe pharmaceutique Roche, se sont déclarés «honorés» d'occuper ce poste, alors que le WEF «traverse une période-harnière» et «ouvre un nouveau chapitre».

Voici ce dont on accuse le fondateur du forum de Davos

En avril, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, avait démissionné avec effet immédiat de ses fonctions de président et membre du conseil d'administration de l'organisation, qui organise chaque année le sommet des acteurs économiques et politiques à Davos (GR). (sda/ats/awp)

Thèmes
L’article