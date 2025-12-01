Les faillites explosent en Suisse: un canton romand en tête

Sur dix mois, plus de 11 000 sociétés ont fait défaut, tandis que les créations d’entreprises progressent, révélant une économie sous tension, mais dynamique.

Le nombre d'ouvertures de procédures de faillite en Suisse confirme sur les dix premiers mois de l'année l'accélération observée depuis le printemps. De janvier à fin octobre, le phénomène a touché 11 057 sociétés, soit plus d'un tiers de plus que sur la même période un an auparavant.

Une des explications de cette poussée serait que les créances fiscales constituent depuis le 1er janvier aussi un motif de lancement de procédures de défaut de paiement, explique dans sa publication lundi la représentation helvétique du spécialiste transalpin du recouvrement de créances et de l'information financière CRIF.

Les cantons de Genève, Vaud et Zurich demeurent les plus exposés, avec plus de 1000 lancements de procédures, mais c'est le Valais qui connaît l'évolution la plus fulgurante, avec une multiplication par plus de deux à 522 cas.

Le nombre de créations d'entreprises a progressé de 4,4% à 48 983 nouvelles entrées dans les registres du commerce.

Le Valais subit la plus forte explosion de faillites. Image: Shutterstock

Zurich demeure de loin la région la plus propice aux balbutiements entrepreneuriaux, avec pas moins de 9140 inscriptions, devant les cantons de Vaud (4675) et Genève (4082). (jah/ats)