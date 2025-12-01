Certains Romands verront la neige tomber cette semaine

Un peu de pluie, quelques averses de neige et un soleil timide, voici ce que la météo réserve à la Suisse romande cette semaine.

Plus de «Suisse»

Décembre s'installe, alors que les premières neiges sont tombées jusqu'en plaine. Les Alpes ou le Jura sont blancs et les températures oscillent autour du 0°C.

Cette semaine, le ciel de Suisse romande sera majoritairement couvert, mais sec, MeteoNews écrit sobrement:

«Mardi et mercredi, nombreux passages nuageux de moyenne et haute altitude mais temps sec. Brouillards également présents sur le Plateau. Pas de grand changement pour la suite.»

Mercredi, la pluie s'installera dans la nuit et durera la journée sur certaines régions, notamment Genève et le nord vaudois. Le Jura et Neuchâtel devraient être épargnés par les averses, de même que le Valais.

Image: capture d'écran MétéoSuisse (1 décembre)

Entre jeudi et vendredi, l'entier de la Suisse romande sera couvert par un épais voile nuageux, à l'exception de la vallée du Rhône et une franche partie des territoires jurassiens et neuchâtelois.

Si la semaine se sera passée sans qu'on enfile trop les bottes en caoutchouc, le temps se gâtera à l'approche du week-end avec de faibles pluies sur la Romandie, mais, avec elles, de nombreuses régions peuvent espérer la neige, notamment le canton de Fribourg et les localités longeant les cimes du Jura, de Saint-Cergue jusqu'au Franches-Montagnes.

capture d'écran météosuisse (1 décembre)

Dans le même temps, le Valais bénéficiera de chutes de neige plus franche sur la quasi-totalité des journées de samedi et dimanche. (hun)