Voici les 10 personnes les plus riches de la planète

La magazine Forbes a dressé la liste annuelle des plus grosses fortunes du monde. Elon Musk est en tête et les américains sont présents en nombre.

Le magazine Forbes a publié son fameux classement des dirigeants les plus riches du monde.

Depuis 1987, Forbes recense les milliardaires du monde entier et analyse la fortune de nombreux hommes d'affaires. Chose intéressante, ils détiennent une grande partie de leur argent en actions dans les entreprises qu'ils ont fondées et n'ont jamais été aussi riches.

Au fur et à mesure que le cours de l'action évolue, leur fortune suit le mouvement de la Bourse. Résultat: pendant la majeure partie du premier semestre 2023, le magnat français du luxe Bernard Arnault était la personne la plus riche du monde, selon les analyses de Forbes.

Mais le 8 juin 2023, Elon Musk, CEO de Tesla, X et de SpaceX notamment, a dépassé Arnault et est redevenu la plus grosse fortune, avec des estimations autour de 238 milliards de dollars. Arnault a vu son compte en banque fondre avec l'action du groupe de luxe LVMH, qui a chuté de près de 11%.

Les «self-made» devant

Le 1er octobre 2023, Musk est toujours la personne la plus riche du monde, devançant Bernard Arnault et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.

Forbes avance encore que nombre d'entre eux ont créé des entreprises qui emploient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans le monde. Surtout, la majorité d'entre eux sont des «self-made», des entrepreneurs qui ont réussi à amasser un gros magot à la sueur de leur front.

On notera surtout que les magnats de la tech sont omniprésents dans ce classement. La présence de Larry Ellison (Oracle), de Mark Zuckerberg (Meta), Larry Page (Google), Bill Gates (Microsoft) et consorts rappelle les rois du monde sont issus de ce milieu.

Si le top 10 est trusté par des hommes, la femme la plus riche au monde se nomme... Françoise Bettencourt Meyers. L'héritière de L'Oréal détient une fortune estimée à 83,4 milliards de dollars. Elle se place à la 15e place des personnes les plus riches du monde.

Le classement des plus grosses fortunes mondiales:

Elon Musk - 252 milliards de dollars Bernard Arnault - 187 milliards de dollars Jeff Bezos - 150 milliards de dollars Larry Ellison - 135 milliards de dollars Warren Buffett - 117 milliards de dollars Larry Page - 110 milliards de dollars Bill Gates - 108 milliards de dollars Mark Zuckerberg - 106 milliards de dollars Sergey Brin - 105 milliards de dollars Steve Ballmer - 97 milliards de dollars

