Novartis va supprimer 1400 emplois en Suisse

A cause de Poutine, ces produits sont plus chers en Russie qu'en Suisse

Nombreux biens de consommations sont difficilement accessibles désormais en Russie. Les prix explosent tellement qu'ils dépassent ceux pratiqués en Suisse.

Adidas ne livre plus en Russie. Nike, Nintendo, Apple, Microsoft et de nombreux autres groupes internationaux ne le font plus non plus. Après un tel exode, la question suivante se pose: Les rayons (virtuels) sont-ils aussi vides qu'on l'imagine compte tenu de la fuite de ces groupes? Et si ce n'est pas le cas, à quels prix les iPhones et autres appareils sont-ils mis en vente?