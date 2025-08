Shein assure avoir «pris des mesures immédiates» pour répondre aux préoccupations italiennes (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

L'Italie amende Shein pour des messages «trompeurs»

Le géant chinois de la mode éphémère écope d'un million d'euros d'amende. Le gendarme italien de la concurrence l'accuse d'avoir adopté «une stratégie de communication trompeuse» sur son impact environnemental.

Le gendarme italien de la concurrence a infligé lundi une amende d'un million d'euros à la société responsable des sites web de Shein en Europe pour avoir diffusé des informations trompeuses sur les efforts environnementaux du géant du commerce électronique. L'AGCM accuse le colosse chinois de la mode éphémère d'avoir «adopté une stratégie de communication trompeuse concernant les caractéristiques et l'impact environnemental de ses produits vestimentaires».

Shein est également accusée d'avoir diffusé «des messages et des allégations environnementaux trompeurs et/ou mensongers... dans le cadre de la promotion et de la vente de vêtements de la marque Shein». Ces messages étaient «dans certains cas, vagues, génériques et/ou excessivement emphatiques, et dans d'autres, trompeurs ou omissifs».

En particulier, les affirmations concernant la recyclabilité des produits «se sont avérées fausses ou pour le moins prêtant à confusion», estime le gendarme de la concurrence. Les consommateurs pouvaient facilement être amenés à croire que les produits Shein étaient fabriqués exclusivement à partir de matériaux durables et entièrement recyclables, «une affirmation qui, compte tenu des fibres utilisées et des systèmes de recyclage actuels, ne reflète pas la réalité».

Des vêtements bon marché rapidement jetés

Shein a assuré pour sa part avoir «pleinement coopéré» avec l'AGCM et «pris des mesures immédiates» pour répondre aux préoccupations, selon un communiqué, affirmant que désormais toutes les allégations environnementales figurant sur le site web étaient «claires, spécifiques et conformes à la réglementation».

Les écologistes mettent en garde depuis longtemps contre les dégâts causés par la tendance au gaspillage du secteur de la mode éphémère, qui produit en masse des vêtements bon marché qui sont rapidement jetés.

La mode éphémère consomme d'énormes quantités d'eau, produit des substances chimiques dangereuses et encombre les décharges des pays pauvres de déchets textiles, tout en générant des gaz à effet de serre lors de la production, du transport et de l'élimination. (jzs/ats)