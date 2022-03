Biden envisage un «dollar numérique» qui pourrait changer la finance mondiale

Le dollar est-il à l'aube d'une nouvelle ère? C'est en tout cas ce qu'envisage Joe Biden, qui a lancé mercredi les travaux d'un «dollar numérique». Attention cependant, cette innovation n'est pas sans risque.

Mercredi, le président américain Joe Biden a lancé les travaux pour une innovation d'ampleur: le «dollar numérique». S'il promet la plus grande prudence face à la multitude de risques potentiels, ce nouveau billet vert pourrait changer la finance mondiale.

L'offensive contre les cryptomonnaies est lancée

Face à l'essor mondial des cryptomonnaies comme le bitcoin et à l'utilisation croissante des paiements numériques, Biden veut en savoir plus sur les avantages et inconvénients de la création éventuelle par les Etats-Unis d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Mercredi, il également a demandé à la banque centrale américaine (Fed) d'étudier les étapes à mettre en place pour le lancement éventuel d'un dollar numérique.

Ce chantier d'un «dollar numérique» s'inscrit dans le cadre d'une vaste offensive que veut lancer Joe Biden pour mettre un peu d'ordre face au foisonnement des cryptomonnaies privées, extrêmement volatiles et par nature totalement décentralisées.

Toutefois, les risques sont importants

Le projet est ambitieux, quoi qu'il comporte une foule de risques:

Remise en cause de l'industrie bancaire traditionnelle.

Protection de la vie privée des utilisateurs.

Utilisation à des fins criminelles.

Dangers pour la sécurité des Etats

Etc.

La ministre de l'Economie américaine, Janet Yellen, a souligné que ses équipes «évalueront les risques potentiels des actifs numériques pour la stabilité financière et détermineront si les garde-fous nécessaires sont en place».

Le décret lancé mercredi par Joe Biden demande aussi à de multiples agences gouvernementales d'identifier et de combattre la multitude de risques liés à ce phénomène:

Pour les consommateurs.

Pour la stabilité financière internationale.

Pour les entreprises victimes de cyberattaques et sommées de payer leurs agresseurs en cryptomonnaies, liés au blanchiment d'argent.

Et enfin, pour la sécurité des Etats.

Le dollar continuera d'assurer sa domination

Un haut responsable de la Maison-Blanche, sous couvert d'anonymat, a indiqué lors d'une conférence de presse:

«Nous devons être très, très consciencieux dans notre analyse, parce que les implications seraient très profondes pour le pays, dont la devise est la principale monnaie de réserve mondiale.»

Il a ajouté que les projets de monnaie numérique plus avancés dans d'autres pays ou zones monétaires «ne menacent pas» cette domination du dollar, atout financier mais aussi véritable arme stratégique pour les Etats-Unis.

Selon la Maison-Blanche, plus de 100 pays réfléchissent à lancer, ou ont déjà expérimenté des monnaies numériques. L'un des plus avancés est la Chine, grande rivale des Etats-Unis pour la domination économique, politique et stratégique du monde.

En quoi ça consiste, une monnaie numérique?

Une monnaie numérique «officielle» est en fait l'équivalent dématérialisé des pièces et des billets, qui sont en réalité des créances directes sur les banques centrales.

Elle peut donc en théorie être utilisée sans passer par le truchement d'une banque - ce qui est nécessaire, à l'heure actuelle, pour les paiements dématérialisés. Les Etats veulent éviter de laisser cet espace à des acteurs privés, ou à des puissances étrangères.

Le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, et le principal conseiller économique de Joe Biden, Brian Deese, ont toutefois souligné dans un communiqué commun que «les gouvernements ne peuvent pas régler seuls ces problèmes, et surtout pas un gouvernement qui travaillerait de manière isolée». Ils assurent que les Etats-Unis s'engagent à «travailler avec leurs alliés» à ce chantier titanesque.

Pour Mark Sobel, un ancien responsable du Trésor, désormais au Centre d'études stratégiques et internationales, le décret est «une étape bienvenue» pour préparer les Etats-Unis à un nouvel environnement où se mêlent cryptomonnaies, monnaies numériques adossées à une monnaie d'Etat et devises. (mbr/ats)