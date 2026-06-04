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Canberra-Washington: le torchon brûle sur les droits de douane

epa12935704 Australian Prime Minister Anthony Albanese, joined by the Minister for Climate Change and Energy, holds a press conference in Sydney, New South Wales, Australia, 06 May 2026. EPA/DEAN LEWI ...
Anthony Albanese n'était pas vraiment heureux d'apprendre l'annonce de nouveaux droits de douane américains.Keystone

L'Australie juge «injustifiés» les nouveaux droits de douane US

La politique douanière de l'administration Trump a froissé plusieurs pays, dont l'Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese a évoqué un «désaccord idéologique» profond sur les tarifs entre les deux nations.
04.06.2026, 06:3104.06.2026, 06:31

Le Premier ministre australien a jugé jeudi «injustifiés» les droits de douane pour «travail forcé» que les Etats-Unis veulent imposer à une soixantaine de pays, estimant qu'il y avait un «désaccord idéologique» entre Canberra et Washington sur les tarifs.

Les Etats-Unis ont proposé mardi d'imposer des droits de douane additionnels à 60 pays, en jugeant qu'ils combattent insuffisamment l'importation de biens issus du travail forcé.

Washington veut imposer des droits de 12,5% à quelque 45 pays, dont l'Australie, ayant échoué, selon ses services, à instaurer une interdiction de l'importation de biens issus du travail forcé, et des droits de 10% à des pays, dont ceux de l'UE et la Suisse, dont les efforts sont jugés insuffisants.

Les Etats-Unis veulent surtaxer de nouveau certains pays dont la Suisse

En réponse, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le nouveau taux était «injustifié».

Il a déclaré à la télévision publique ABC:

«Il existe un désaccord idéologique, l'administration américaine s'étant écartée de ce qui était un consensus établi depuis des décennies, à savoir que les tarifs douaniers ne sont pas positifs pour le pays qui les impose.»

«L'Australie dispose d'une législation solide, complète et à la pointe au niveau mondial pour lutter contre le travail forcé et l'esclavage moderne», a-t-il insisté.

Le ministre australien du Commerce Don Farrell a rencontré mercredi son homologue américain Jamieson Greer à Paris, où il a protesté contre le nouveau taux proposé.

Le nouveau taux remplacerait les droits de douane en cours de 10% sur les marchandises australiennes exportées vers les Etats-Unis.

Mercredi, la Suisse, via le Département fédéral de l'économie avait elle aussi rejeté les dernières accusations de travail forcé formulées par les Etats-Unis. De son côté, Economiesuisse avait estimé que cette accusation était «totalement infondée». (sda/ats/afp/svp)

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