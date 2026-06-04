Anthony Albanese n'était pas vraiment heureux d'apprendre l'annonce de nouveaux droits de douane américains. Keystone

L'Australie juge «injustifiés» les nouveaux droits de douane US

La politique douanière de l'administration Trump a froissé plusieurs pays, dont l'Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese a évoqué un «désaccord idéologique» profond sur les tarifs entre les deux nations.

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Le Premier ministre australien a jugé jeudi «injustifiés» les droits de douane pour «travail forcé» que les Etats-Unis veulent imposer à une soixantaine de pays, estimant qu'il y avait un «désaccord idéologique» entre Canberra et Washington sur les tarifs.

Les Etats-Unis ont proposé mardi d'imposer des droits de douane additionnels à 60 pays, en jugeant qu'ils combattent insuffisamment l'importation de biens issus du travail forcé.

Washington veut imposer des droits de 12,5% à quelque 45 pays, dont l'Australie, ayant échoué, selon ses services, à instaurer une interdiction de l'importation de biens issus du travail forcé, et des droits de 10% à des pays, dont ceux de l'UE et la Suisse, dont les efforts sont jugés insuffisants.

En réponse, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le nouveau taux était «injustifié».

Il a déclaré à la télévision publique ABC:

«Il existe un désaccord idéologique, l'administration américaine s'étant écartée de ce qui était un consensus établi depuis des décennies, à savoir que les tarifs douaniers ne sont pas positifs pour le pays qui les impose.»

«L'Australie dispose d'une législation solide, complète et à la pointe au niveau mondial pour lutter contre le travail forcé et l'esclavage moderne», a-t-il insisté.

Le ministre australien du Commerce Don Farrell a rencontré mercredi son homologue américain Jamieson Greer à Paris, où il a protesté contre le nouveau taux proposé.

Le nouveau taux remplacerait les droits de douane en cours de 10% sur les marchandises australiennes exportées vers les Etats-Unis.

Mercredi, la Suisse, via le Département fédéral de l'économie avait elle aussi rejeté les dernières accusations de travail forcé formulées par les Etats-Unis. De son côté, Economiesuisse avait estimé que cette accusation était «totalement infondée». (sda/ats/afp/svp)