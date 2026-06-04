L'Australie juge «injustifiés» les nouveaux droits de douane US
Le Premier ministre australien a jugé jeudi «injustifiés» les droits de douane pour «travail forcé» que les Etats-Unis veulent imposer à une soixantaine de pays, estimant qu'il y avait un «désaccord idéologique» entre Canberra et Washington sur les tarifs.
Les Etats-Unis ont proposé mardi d'imposer des droits de douane additionnels à 60 pays, en jugeant qu'ils combattent insuffisamment l'importation de biens issus du travail forcé.
Washington veut imposer des droits de 12,5% à quelque 45 pays, dont l'Australie, ayant échoué, selon ses services, à instaurer une interdiction de l'importation de biens issus du travail forcé, et des droits de 10% à des pays, dont ceux de l'UE et la Suisse, dont les efforts sont jugés insuffisants.
En réponse, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le nouveau taux était «injustifié».
Il a déclaré à la télévision publique ABC:
«L'Australie dispose d'une législation solide, complète et à la pointe au niveau mondial pour lutter contre le travail forcé et l'esclavage moderne», a-t-il insisté.
Le ministre australien du Commerce Don Farrell a rencontré mercredi son homologue américain Jamieson Greer à Paris, où il a protesté contre le nouveau taux proposé.
Le nouveau taux remplacerait les droits de douane en cours de 10% sur les marchandises australiennes exportées vers les Etats-Unis.
Mercredi, la Suisse, via le Département fédéral de l'économie avait elle aussi rejeté les dernières accusations de travail forcé formulées par les Etats-Unis. De son côté, Economiesuisse avait estimé que cette accusation était «totalement infondée». (sda/ats/afp/svp)