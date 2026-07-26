Cette nouveauté insolite de Tesla est déjà en rupture de stock

Le «Balance Bike» de Tesla pourrait devenir le nouveau jeu à la mode chez les enfants. Image: montage watson

Tesla a lancé un nouveau véhicule et les stocks seraient déjà épuisés. Il s'agit cependant d'un engin inhabituel: un vélo pour enfant sans pédales.



Plus de «Economie»

Les fans de Tesla attendent depuis 2018 que la marque sorte un vélo électrique. A l’époque, Elon Musk avait laissé entendre dans un podcast que l’entreprise en développerait un. Un deux roues va finalement bien être lancé par le géant de la tech, mais pour un tout autre public qu'escompté: les enfants.

Sur son site internet, Tesla propose une draisienne pour les 2 à 5 ans, au prix de 225 dollars. Mais, comme le rapporte Galaxus, le produit était déjà en rupture de stock quelques heures seulement après son lancement.

Le nombre d’exemplaires mis en vente n’a pas été communiqué. Les premières draisiennes ont d’abord été proposées en exclusivité aux propriétaires d’un véhicule Tesla.

Le «Balance Bike» de Tesla. Image: tesla

Encore possible de se procurer ce vélo

Les personnes intéressées par ce «Balance Bike», selon son appellation officielle, peuvent toutefois s’inscrire sur une liste d’attente. Les livraisons sont prévues au mois d’août.

A propos de Tesla 👇 Les SUV explosent en Suisse: cette marque détrône Tesla et BMW

Il est aussi possible d'acheter l'engin sur un marché de seconde main. Les prix y sont toutefois nettement plus élevés. Un exemplaire est par exemple proposé à 500 dollars sur eBay. Selon Galaxus, d’autres annonces dépassent même les 8000 dollars, voire atteignent… 49 500 dollars.

La sécurité en question

La page de Tesla reste avare en détails sur son véhicule. Son poids, par exemple, n’est pas indiqué. Le constructeur se contente de préciser qu'il est doté d’un cadre léger en magnésium et qu’il convient aux enfants ayant une longueur d’entrejambe d’au moins 35 centimètres. La selle peut être réglée en hauteur et vers l’arrière sur cinq positions. La draisienne supporte une charge maximale de 30 kilogrammes.

Contrairement à la plupart des vélos pour enfants, le «Balance Bike» ne dispose toutefois pas d’embouts de protection au guidon destinés à protéger les doigts en cas de choc. Il est également dépourvue de limiteur d’angle de braquage et de freins à main.

Pas le premier modèle Tesla pour enfant

Les parents qui souhaitent malgré tout offrir dès maintenant un véhicule Tesla à leur enfant peuvent aussi se tourner vers le Cyberquad ou le mini Cybertruck.

Le Cyberquad pour enfant de Tesla est inspiré du Cybertruck. Image: tesla

Tous deux s’inspirent du Cybertruck. Ces versions miniatures ne sont toutefois recommandées que pour les enfants respectivement de 6 ans et de 9 à 12 ans. Côté prix, il faut compter 1650 dollars pour le Cyberquad et 1500 dollars pour le Cybertruck. (kek/trad. btr)