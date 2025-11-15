Keystone

Le conflit entre la Suisse et Trump réglé grâce aux réseaux sociaux?

Guy Parmelin détaille comment la Suisse a réussi à revenir sur le radar de Washington, entre pression économique, réseaux sociaux et accès au Bureau ovale.

Dans une interview accordée aux journaux Tamedia, le conseiller fédéral Guy Parmelin a expliqué comment la Suisse était parvenue à débloquer le conflit commercial avec les États-Unis. Tout aurait commencé sur... les réseaux sociaux.

Selon lui, le point de départ a été la déclaration du président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux, selon laquelle le représentant commercial américain Jamieson Greer poursuivrait les négociations avec la Suisse.

Immédiatement après la publication de cette nouvelle sur la plateforme «Truth Social» de Trump, le Vaudois a appelé Greer, explique-t-il dans l'interview publiée samedi soir. Durant cet appel, il a demandé à Jamieson Greer si un accord était possible. Ce dernier ayant répondu oui, un appel vidéo a ainsi eu lieu la semaine dernière.

S'il se dit satisfait, Guy Parmelin a aussi déclaré qu'il serait «fier si nous revenions à des droits de douane de 0%». Toutefois, il reconnait que la déclaration d'intention constitue un point de départ pour les prochaines négociations.

« Un accès direct au Bureau ovale»

Le conseiller fédéral en charge de l'économie confirme aussi dans l'interview l'importance de la rencontre des représentants économiques suisses avec Donald Trump à Washington au début du mois. Pour lui, après cette rencontre, tout s'est accéléré.

«Notre problème était le suivant: quand et comment remettre notre dossier en tête de liste auprès du président? Lorsque nous avons appris par les représentants économiques que certains d'entre eux pouvaient avoir un accès direct au Bureau ovale, nous avons vu là une occasion de placer le sujet en tête de liste», explique le ministre.

Et le poulet au chlore?

En charge de l'agriculture aussi, Guy Parmelin s'est également exprimé sur les poulets traités au chlore que les États-Unis souhaitent importer en Suisse. «Nous sommes prêts à mener cette discussion.» Il s'agit d'un petit contingent, plus précisément de 1500 tonnes de viande de poulet.

«Nous aboutirons peut-être à une solution similaire à celle adoptée pour la viande bovine traitée aux hormones, qui doit être étiquetée», a déclaré Parmelin.

«Le consommateur peut ainsi décider lui-même ce qu'il souhaite acheter. Depuis que nous avons introduit les étiquettes, les importations sont passées de 800 tonnes à 250 tonnes», a expliqué le conseiller fédéral.

