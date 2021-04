Economie

Facebook

Facebook se fait de l'argent grâce à la crise



Facebook se fait de l'argent grâce à la crise

Image: sda

Son chiffre d'affaires, essentiellement issu des recettes publicitaires, est aussi largement supérieur aux attentes du marché.

Facebook a quasiment doublé son bénéfice net, à 9,5 milliards de dollars au premier trimestre. Un signe que le géant des réseaux sociaux a su capitaliser sur la transition accélérée des consommateurs vers internet pendant la pandémie.

Son chiffre d'affaires, 26,2 milliards de dollars (+48%), issu essentiellement des recettes publicitaires, est aussi largement supérieur aux attentes du marché, qui a salué la performance de l'entreprise.

Pendant la crise sanitaire, la société a investi massivement dans les produits publicitaires qui facilitent les transactions directement sur ses sites et applications mobiles.

«Nous allons continuer à investir de façon agressive pour créer de nouvelles expériences remarquables pendant les années à venir, y compris dans des domaines encore peu explorés comme les réalités augmentées et virtuelles, le e-commerce et l'économie des influenceurs»

Selon eMarketer, Facebook est bien parti pour dépasser les 100 milliards de dollars de revenus publicitaires nets pour la première fois en 2021. L'entreprise sera en deuxième position en termes de parts de marché mondiales (23,7%), derrière Google (28,6%).

Tandis que l'économie traditionnelle a souffert des restrictions d'activité liées à la pandémie, et a dû licencier des millions de personnes, la Silicon Valley a prospéré. Facebook emploie plus de 60 600 personnes, 26% de plus qu'il y a un an. (ga)