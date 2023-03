Viagogo perd au tribunal en Autriche: quelles répercussions en Suisse?

Viagogo a été condamné en Autriche. Et les organisateurs en Suisse espèrent des répercussions...à gogo. Image: watson

Viagogo condamné en Autriche: voici les répercussions en Suisse

Viagogo a essuyé une défaite cuisante en Autriche devant la Cour suprême. En Suisse, les organisateurs d'événements espèrent maintenant que le jugement aura également un impact.

André Bissegger / ch media

Viagogo fait régulièrement la une des journaux avec ses billets surtaxés pour des manifestations culturelles et sportives. La plateforme de billetterie internationale, dont le siège est à Genève, fait donc l'objet de critiques depuis longtemps en raison de ses pratiques commerciales.

Elle vient d'essuyer une nouvelle défaite devant les tribunaux. Début mars, la Cour suprême autrichienne (OGH) a donné raison en dernière instance à une plainte du Salzburger Festspiele.

La manifestation autrichienne s'est d'ailleurs fendu d'un communiqué:

«La vente de billets pour le festival de Salzbourg par Viagogo, souvent à des prix souvent excessifs, était illégale»

De plus, Viagogo a donné la «fausse impression» que la vente de billets sur la plateforme était autorisée et a ainsi trompé les clients.

Le festival espère avoir un impact à l'étranger

Lukas Crepaz, du Festival de Salzbourg, a parlé d'un «jugement qui fait jurisprudence contre les pratiques commerciales trompeuses et hostiles aux clients» de Viagogo. C'est un grand succès pour la protection des festivaliers et cela aura un impact bien au-delà des frontières nationales. Le tribunal a ordonné à Viagogo de publier le jugement sur son site Internet et dans des médias à forte audience en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

Le jugement suscite l'intérêt en Suisse. La Fondation pour la protection des consommateurs a montré sa satisfaction concernant le jugement:

«La condamnation de Viagogo en Autriche est une bonne nouvelle. Nous sommes impatients de voir comment le jugement sera appliqué, en particulier l'obligation de le publier dans les médias suisses»

La protection des consommateurs a elle-même déposé une plainte pénale en 2021 contre Viagogo pour escroquerie et pratiques commerciales déloyales. Celle-ci est cependant toujours en suspens auprès du Ministère public genevois. La fondation saisit l'occasion de ce jugement pour se renseigner auprès des autorités. En parallèle, la fondation conseille aux personnes concernées et aux organisateurs de notre pays d'envisager de déposer une plainte auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) pour pratiques commerciales déloyales.

Toujours féroce sur le marché malgré la condamnation

Y'aura-t-il également un impact sur Ticketcorner? Impossible de le prédire. Malgré des défaites devant les tribunaux comme dans le cas du Cirque Knie, la plateforme «continue d'être féroce» sur le marché. Viagogo avait notamment déclaré des spectacles de Knie comme étant complets, alors que des billets étaient encore disponibles dans les points de vente officiels.

La plateforme mondiale d'échange de billets tente d'endiguer le marché noir avec un ensemble de mesures. Il s'agit notamment de limites d'achat, de listes noires, de billets personnalisés pour les manifestations à très forte demande ou du tri des commandes multiples. Les organisateurs seront conseillés sur les mesures à prendre en fonction de l'événement. Tant que la revente commerciale est tolérée par la loi, les organisateurs et eux-mêmes ont les mains liées pour prendre d'autres mesures, écrit Ticketcorner.

L'association de football met en garde contre les fournisseurs tiers

L'Association suisse de football (ASF), entre autres, a relayé de mauvaises expériences avec Viagogo. En 2018, dans le cadre d'un jubilé, elle a vendu des billets uniques à bas prix pour le match Suisse - Belgique, qui ont été rapidement épuisés. Les fans de football se sont fait arnaquer sur des plateformes en ligne. Le porte-parole de l'ASF de l'époque, Marco von Ah, s'est montré déçu auprès de Nau.ch, mais pas non plus «complètement surpris». Ils avaient clarifié la situation juridique, mais ne pouvaient rien faire, car les vendeurs de billets ne faisaient rien d'interdit.

L'ASF ne peut pas répondre pour l'instant à la question de savoir si le jugement autrichien permet d'agir soi-même en justice. Mais les organisateurs de grandes manifestations devraient certainement envisager d'agir eux-mêmes devant les tribunaux.

En attendant, l'association met en garde «en permanence» les acheteurs et les supporters sur son site web contre les fournisseurs tiers comme Viagogo. De plus, avant chaque match qu'ils organisent, elle indique que les billets doivent être achetés uniquement sur les canaux officiels.

Viagogo ne commente pas le jugement

Viagogo a pris connaissance de la décision de la Cour suprême. L'entreprise est en train de l'examiner, comme elle nous l'a fait savoir.

Elle ne peut toutefois pas se prononcer sur les questions juridiques. Son objectif reste de «donner à chacun la liberté d'acheter et de vendre des billets pour n'importe quel événement en direct dans le monde entier, de manière sûre et protégée, sur une place de marché réglementée.» (aargauerzeitung.ch)