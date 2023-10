Le franc suisse, dollars, euro: les devises vivent une drôle de période

La menace de guerre au Proche-Orient influence le cours du franc suisse. En parallèle, un nouveau phénomène affecte le cours du dollar.

Au milieu des craintes de crise liées à l'offensive terrestre imminente de l'armée israélienne, le statut de valeur refuge du franc suisse s'est une fois de plus révélé. En fin de semaine dernière, il a atteint un (nouveau) record historique face à l'euro.

Ou dans l'autre sens, l'euro n'a jamais été aussi faible et donc aussi bon marché. La monnaie unique européenne est passée sous la barre des 95 centimes et a immédiatement poursuivi sa chute jusqu'au niveau plancher record de 94,56 centimes.

En début de semaine, l'euro est passé au-dessus de la barre des 95, avant de retomber en dessous. Dans les jours à venir, le franc devrait continuer à être poussé par les craintes d'une crise. Un analyste de Commerzbank a déclaré que cette phase durerait tant que «l'offensive terrestre de l'armée israélienne n'est pas encore lancée et tant que l'on ne sait pas comment les Etats arabes réagiront alors».

C'est ce qui importe dans les prochains jours

Un analyste de la Banque cantonale de Zurich cadre les enjeux dans les jours à venir:

«La question centrale pour les marchés financiers mondiaux et donc pour le marché des devises est de savoir si la guerre restera locale ou si d'autres parties du conflit seront impliquées dans la guerre.»

Alors qu'un mécanisme bien connu joue pour le franc, quelque chose de nouveau se manifeste pour le dollar. Le Financial Times le décrit ainsi: «Un changement dans la relation historique de la monnaie américaine avec le pétrole». Cette nouvelle relation serait en gestation depuis des décennies.

Les Etats-Unis sont devenus un exportateur net de gaz naturel à partir de 2017, un exportateur net d'énergie en général à partir de 2019 - et le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié à partir de 2022. C'est pourquoi les Etats-Unis connaissent les mêmes mécanismes que d'autres exportateurs d'énergie comme la Norvège ou le Canada: la hausse des prix de l'énergie renforce la demande pour leur monnaie et donc leur taux de change.

Mais la Norvège et le Canada ne sont pas, comme les Etats-Unis, la monnaie mondiale. La nouvelle relation du dollar avec le pétrole a donc des effets secondaires désagréables. Les importateurs d'énergie sont touchés par un double coup: ils doivent payer plus pour le pétrole et plus pour leurs autres importations, qui sont également souvent négociées en dollars.

