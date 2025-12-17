François-Henry Bennahmias en 2023 lors d'un event à New York. Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

L'ex-boss d'Audemars Piguet vise le rachat d'une marque genevoise

L’ancien dirigeant d’Audemars Piguet est pressenti pour devenir CEO de la marque horlogère indépendante De Bethune, basée entre Genève et le Jura vaudois.

L'ancien directeur général (CEO) de la maison horlogère suisse Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias, est en passe de prendre la tête de la marque de montres indépendante De Bethune, affirment des sources proches du dossier, confirmant une information du blog spécialisé dans le luxe Miss Tweed. L'entrée en fonction devrait avoir lieu début 2026.

Une source connaissant les deux parties a déclaré mercredi à AWP que les discussions entre Bennahmias et De Bethune, marque de collectionneurs dont le siège se trouve à Genève et la manufacture à L'Auberson, dans le Jura vaudois, avaient abouti et que l'annonce devrait avoir lieu prochainement.

«M. Bennahmias devrait prendre le poste de CEO en début d'année prochaine», a déclaré cette source, alors que Pierre Jacques qui était depuis 15 ans patron de De Bethune a quitté ses fonctions en juin:

«Il y aura certainement un numéro deux, un responsable opérationnel, qui sera également nommé»

Depuis son départ de la maison vaudoise Audemars Piguet, son ex-dirigeant ne chôme en effet point. En septembre, il a créé un consortium d'entreprises haut de gamme nommé The Honourable Merchants Group (THMG), basé sur le concept de croissance raisonnable.

Pas d'acquisition pour l'heure

Selon les informations du site Miss Tweed, Bennahmias souhaite acquérir 60% des parts de De Bethune pour le compte de THMG, une transaction qui valoriserait la marque à plus de 100 millions de francs. Le Français a dernièrement fait savoir qu'il voulait racheter des marques horlogères, tout en prenant son temps et en prônant un capitalisme à visage humain.

De gauche à droite Brian Donnelly aka Kaws, Larry Bourgeois, François-Henry Bennahmias et Kevin Hart lors d'une fête pour Audemars Piguet, le 30 novembre 2023 à New York. Image: WWD

Un proche de Bennahmias a toutefois démenti la possibilité d'un rachat, expliquant que si cette option avait été négociée, elle avait été depuis écartée. The 1916 Company, l'actionnaire principal de De Bethune, n'a selon lui pas voulu vendre au niveau de valorisation actuel.

Interrogé lors d'un webinaire mardi sur une possible reprise de De Bethune, le fondateur de THMG a choisi de garder le suspense:

«les rumeurs restent des rumeurs jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. A suivre»

Le Français a été aux commandes d'Audemars Piguet, marque sise au Brassus, de 2012 à la fin 2023, s'y forgeant une solide réputation. «Il a multiplié le chiffre d'affaires de la marque par presque quatre, De Bethune espère certainement qu'il réédite cet exploit», a relevé un spécialiste du secteur du luxe.

«La marque attend de lui qu'il apporte des idées, qu'il sorte du cadre. En outre, il a tout un réseau de détaillants dans le monde qui l'attend à bras ouverts.»

Les revenus d'Audemars Piguet ont été estimés à 2,38 milliards de francs l'an dernier. Quant à ceux de De Bethune, entreprise fondée en 2002 par le maître horloger Denis Flageollet et le collectionneur David Zanetta, avec une production d'environ 350 pièces par an, il est évalué par divers experts à «environ 35 millions de francs».



Contactée par l'agence AWP, aucun des deux sociétés n'étaient disponibles pour réagir. (jah/ats)