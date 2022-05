Dans cette start-up, la sieste au travail est obligatoire et payée

La sieste au travail accroîtrait la productivité du salarié, selon une étude. C'est en tout cas l'un des motifs qui a poussé une start-up indienne à imposer la sieste à ses employés.

La start-up indienne Wakefit a instauré un temps de sieste pour ses employés. C'est sur Twitter que l'entreprise a partagé la nouvelle le 5 mai dernier. Le co-fondateur de l'entreprise, Chaitanya Ramalingegowda, a écrit vouloir «passer à la vitesse supérieure» et améliorer sa politique «du droit à la sieste».

«Nous sommes dans le business du sommeil depuis plus de six ans maintenant et pourtant nous avons échoué à faire justice à un aspect crucial du repos: la sieste de l'après-midi», a expliqué le co-fondateur sur Twitter, pour justifier cette nouvelle règle.

«Les recherches montrent que faire la sieste l'après-midi améliore la mémoire, la concentration, la créativité et la productivité de l'employé»

En outre, la Nasa a publié, l'an dernier, une étude montrant qu'une micro-sieste augmente de 34% les performances de travail de l'employé, nous explique le média Insider.

A partir de 14 heures, c'est dodo pour tout le monde

L'entreprise, spécialiste de la vente de matelas en ligne (coïncidence?) à officiellement bloqué le calendrier de ses salariés chaque début d'après-midi. Entre 14 heures et 14 heures 30, c'est sieste pour tout le monde. Un rituel que l'entreprise a appelé «The Official Nap Time».

La sieste au boulot, vous en pensez quoi? Toutes les entreprises devraient le proposer. La sieste? Une perte de temps, je ne dors jamais! C'est quoi cette manie de tout faire comme les Américains...

Wakefit n'est, cependant, pas la seule entreprise au monde à avoir imposé la sieste à ses employés. Le géant Google, Apple ou encore l'entreprise de VTC Uber autorisent leurs équipes à se reposer et dormir pendant les heures de travail. Et plus encore, ces entreprises américaines ont même mis en place des structures dédiées, comme des salles de sieste, dans leurs locaux. (sia)