Le secteur des cryptomonnaies essuie un nouveau coup dur cette fin de printemps. Image: Imago, montage watson

Voici les raisons qui font chuter le Bitcoin et les cryptomonnaies

Le Bitcoin a subi une forte pression mardi. Si une explication existe pour ce plongeon, la faiblesse des cryptomonnaies observée ces derniers mois n'a pas de cause unique, mais plusieurs.

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Pour la première fois depuis début avril, le cours de la plus grande cryptomonnaie au monde est retombé mardi sous la barre des 70 000 dollars (55 000 francs). Ce même jour, le Bitcoin a encore accentué ses pertes et terminé la journée (ou la nuit de mardi à mercredi, heure suisse) à un peu plus de 65 000 dollars (environ 51 000 francs).

La cryptomonnaie a ainsi perdu près de 7% de sa valeur en l'espace de 24 heures. Sur une semaine, la baisse dépasse même les 12%.

A titre de comparaison, le Bitcoin avait atteint, à une époque, près du double de cette valeur (plus de 120 000 dollars en octobre 2025, soit environ 95 000 francs). Mercredi matin, la cryptomonnaie s'est légèrement reprise. Mercredi à midi, elle s'établissait autour de 66 600 dollars (52 600 francs).

Quelle est la raison de cette chute?

Pour le plongeon à court terme, qui a débuté dès lundi, la communauté et les médias désignent un coupable clairement identifié: Michael Saylor, ou plutôt son entreprise, le grand éditeur de logiciels et investisseur en cryptomonnaies Strategy (encore appelée MicroStrategy jusqu'à l'automne 2025).

Lundi, on a appris que Strategy avait vendu 32 bitcoins pour 2,5 millions de dollars (1,97 million de francs) entre le 26 et le 31 mai, soit une somme dérisoire au regard des 843 738 bitcoins que Strategy déclarait détenir au 25 mai. L'éditeur de logiciels est le plus grand détenteur institutionnel de bitcoins au monde.

Mais la vente massive déclenchée en cascade par de nombreux investisseurs inquiets découlait moins de la quantité de bitcoins cédés que du simple fait que Strategy ait opéré une vente, pour la première fois depuis 2022. Le fondateur de Strategy, Michael Saylor, était en effet connu pour son mantra de ne jamais vendre de bitcoins. Un état d'esprit notamment illustré par son post sur la plateforme X l'année dernière:

«Vendez un rein s'il le faut, mais gardez le bitcoin»

Michael Saylor a fondé Microstrategy dans les années 80. Image: keystone

Certes, Strategy a pu justifier cette vente par une nouvelle stratégie d'investissement. Mais cela ne semble pas avoir eu d'effet: inquiets, de nombreux investisseurs ont vendu leur cryptomonnaie en réaction, entraînant une dégringolade généralisée des actions liées à ces produits financiers.

La baisse de mardi ne doit toutefois pas être analysée de manière isolée. Le Bitcoin perd de la valeur depuis un certain temps déjà, notamment depuis la guerre en Iran.

Les effets des «leveraged traders» Comme souvent, cette vague de ventes a encore été amplifiée par de nombreux «leveraged traders», soit des investisseurs ayant recours à des produits à effet de levier. Dans ce cas précis, ceux-ci ne misent pas (seulement) sur le Bitcoin avec leur propre argent, mais font appel à des capitaux empruntés. En cas de forte correction des cours, de nombreuses positions doivent être liquidées et vendues pour couvrir les pertes. Autrement dit: lorsque les traders à effet de levier ayant parié sur la hausse des cours se retrouvent confrontés à des pertes trop importantes, leurs avoirs sont souvent vendus automatiquement au prix du marché afin que les prêteurs de capitaux, les courtiers, récupèrent leurs fonds.

Pourquoi une si longue baisse?

Bitcoin peine depuis quelque temps à renouer avec son record d'octobre, qui dépassait les 126 000 dollars (99 500 francs). Les raisons en sont multiples et ne s'imposent pas clairement.

Comme le rapporte le Financial Times, ce sont avant tout des entreprises accumulatrices de cryptomonnaies, comme Strategy, qui ont vendu en masse des bitcoins et autres actifs numériques ces derniers mois. Les investisseurs dans ces entreprises auraient entre-temps émis des doutes quant à leur modèle d'affaires (fondé sur un cercle vertueux de hausse des prix des cryptomonnaies et d'émissions massives d'actions et d'obligations) et craindraient que le marché soit saturé.

Résultat: des pertes boursières à deux chiffres pour ces entreprises, qui doivent à leur tour vendre leurs actifs pour couvrir leurs pertes, vraisemblablement l'une des raisons pour lesquelles les cryptomonnaies en général se sont retrouvées sous pression.

S'y ajoute un environnement de marché peu favorable aux cryptomonnaies: la hausse de l'inflation et la perspective d'une remontée des taux d'intérêt rendent d'autres investissements plus attractifs. Car contrairement à ceux-ci, les cryptomonnaies ne versent ni intérêts réguliers ni dividendes. Il y a peu, des sorties d'une durée record ont également été enregistrées sur les ETF Bitcoin, ce qui «illustre un affaiblissement de la demande pour la plus grande cryptomonnaie, alors que les actifs à risque progressent dans l'ensemble», selon Bloomberg.

ETF, quèsaco? Un ETF est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique la performance d'un indice, d'un secteur ou d'un panier d'actifs. En achetant une seule part, l'investisseur obtient une exposition diversifiée à plusieurs titres.



Un ETF Bitcoin est un fonds coté qui suit le cours du bitcoin. Il permet d'investir dans la cryptomonnaie via un compte-titres classique, sans avoir à acheter, stocker ou sécuriser directement des bitcoins. Certains ETF détiennent réellement des bitcoins (spot ETF), tandis que d'autres utilisent des contrats à terme (futures ETF).



En d'autres termes: d'autres placements considérés comme aussi risqués que le bitcoin rémunèrent ce risque et peuvent donc s'avérer plus attractifs en période d'instabilité.

Un autre facteur tient sans doute aux niveaux élevés des marchés actions. Un expert en cryptomonnaies chez BNN Bloomberg explique ainsi:

«Alors que le Bitcoin peinait, les marchés boursiers américains atteignaient des sommets fulgurants, poussant les investisseurs à réorienter leurs capitaux vers les valeurs de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs, détournant ainsi leur attention et leurs investissements des actifs numériques.»

D'autres encore évoquent l'incertitude liée à la guerre en Iran, qui maintient les cryptomonnaies, comme le Bitcoin, sous pression, alors que les valeurs technologiques semblent actuellement ne connaître aucune limite. Cela a, écrit CNBC, mis à l'épreuve les deux grands récits entourant le Bitcoin:

«D'une part, qu'il s'agit d'un or numérique censé profiter de l'incertitude géopolitique, et d'autre part, qu'il se comporte comme une action technologique à fort coefficient bêta (réd: le coefficient exprimant la volatilité d'une action par rapport au marché dans son ensemble).»

Il s'agit peut-être aussi tout simplement d'une «fatigue générale envers les cryptomonnaies». C'est par ailleurs ce qu'écrit l'agence de presse Bloomberg:

«L'optimisme réglementaire qui alimentait autrefois des achats agressifs de cryptomonnaies se heurte désormais à des prises de bénéfices, à un affaiblissement des flux vers les ETF et à une lassitude plus générale. Le secteur peine à retrouver de l'élan, car la participation des investisseurs particuliers s'effrite, les positions à effet de levier sont réduites et l'incertitude grandit quant à savoir si les avancées législatives engendreraient à court terme des afflux de capitaux significatifs.» Bloomberg

Conclusion

Il n'existe pas de raison unique et clairement établie à la (relative) faiblesse du Bitcoin. La direction que prendront les marchés reste pour l'instant incertaine. Certains estiment que le plancher est encore loin d'être atteint, même si le pessimisme prévaut actuellement sur la plateforme de paris Polymarket.

D'autres conservent leur optimisme: après tout, Donald Trump est un président qui a juré de donner un grand essor au Bitcoin et aux cryptomonnaies. Un projet de loi en ce sens est précisément en cours d'adoption.

(Avec des informations fournies par les agences Keystone-ATS/AWP)