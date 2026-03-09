assez ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
International

Hausse brutale: les prix du pétrole flambent

Les prix du pétrole flambent avec la guerre en Iran
«Les prix des hydrocarbures vont finir par atteindre un zénith», alerte un analyste.Image: Shutterstock

«Hausse brutale»: les prix du pétrole flambent

Le pétrole frôle les 120 dollars par baril ce lundi. Un phénomène qui reflète «l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la crainte d'une perturbation durable des flux énergétiques», explique un expert.
09.03.2026, 08:1009.03.2026, 08:24

Les cours volatils du pétrole ont suivi une courbe exponentielle au cours du week-end, frôlant dans la nuit de dimanche à lundi la barre des 120 dollars le baril avant de ralentir quelque peu, sur fond de perturbation dans la production au Moyen-Orient et de blocage du détroit d'Ormuz. Le gaz aussi prenait de la hauteur.

A 07h45, le baril de Brent de la mer du Nord comme celui de WTI nord-américain affichaient des bonds sur un jour de plus de 15%, à respectivement 106 et 109 dollars. Ces deux références avaient dans la nuit dépassé les 119 dollars par baril, une barre qui n'avait plus été franchie depuis juin 2022.

Le cours du gaz européen aussi s'appréciait, de 5,2% à 53,39 euros par mégawattheure pour le TTF européen.

L'Iran n'entend pas courber l'échine

«Cette hausse brutale reflète avant tout l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la crainte d'une perturbation durable des flux énergétiques mondiaux,» considère John Plassard, associé chez Cité Gestion.

Le choix par l'Iran de désigner le fils de Khamenei comme nouveau guide suprême (...) suggère que le régime des mollahs n'entend guerre courber l'échine face aux Etats-Unis et trahit une potentielle prolongation de la guerre dans une région qui abrite une moitié des réserves mondiales de brut et 40% des réserves de gaz naturel, constate de son côté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

L'Iran a un nouveau guide suprême

«Les prix des hydrocarbures vont finir par atteindre un zénith à un moment ou à un autre – peut-être l'ont-ils déjà fait, peut-être pas encore – mais ils vont probablement fluctuer à des niveaux élevés pendant des semaines voire des mois,» poursuit l'analyste vedette de la banque en ligne glandoise.

Un canal d'écoulement essentiel

Les gains de lundi viennent s'ajouter à un bond de plus de 35% sur la semaine écoulée, observent les analystes de la plateforme Trading Economics, pointant du doigt le verrouillage du détroit d'Ormuz, canal d'écoulement essentiel pour le brut du Moyen-Orient, ainsi que des perturbations dans la production de toute la région.

«En Irak, la production des trois principaux champs pétroliers a chuté de 70% (...) et le Koweït, cinquième producteur de l'Opep, a aussi commencé à brider sa production samedi, invoquant un cas de force majeure,» poursuivent les experts de la plateforme. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
Téhéran: la capitale iranienne vit au rythme des explosions
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Migros a une nouvelle stratégie pour ses fruits et légumes
Le géant orange confie sa logistique d'importation des fruits et légumes à un partenaire externe. Les collaborateurs impactés recevront pour leur part «des propositions appropriées pour la suite».
Migros repense la logistique d'importation de ses fruits et légumes: à partir de 2028, Buonvicini prendra ce domaine en charge pour le compte du détaillant orange. Aucune suppression de postes n'est prévue.
L’article