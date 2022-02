Le montant investi par les banques suisses dans le charbon donne le tournis

Les ONG Urgewald, Reclaim Finance, 350.org Japan et 25 autres partenaires ont comptabilisé différents types de financements (prêts, émissions d'actions et obligations) accordés par les acteurs financiers entre janvier 2019 et novembre 2021 aux entreprises de la Global Coal Exit List (GCEL), qui rassemble les 1032 entreprises les plus actives dans la filière du charbon dans le monde.