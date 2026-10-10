«Les tribunaux fédéraux annulent systématiquement les décisions de l'administration Trump» (image d'illustration). Keystone

«J'ai honte d'être Américain»: un expert dézingue ce plan de Trump

Le changement climatique est une réalité. Pourtant, il est quasiment absent de la campagne électorale américaine. Un expert originaire des Etats-Unis explique pourquoi.

Johann Aeschlimann

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Lors des campagnes électorales américaines de ces dix dernières années, il était question de transformer l'économie, notamment avec le «Green New Deal» – une stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président Joe Biden (2021-2025) était parvenu à en faire adopter par le Congrès une version largement édulcorée. Aujourd'hui, le sujet est enterré. La droite ne parle du «Green New Deal» que pour s'en moquer.

James van Nostrand, auteur de The Coal Trap: How West Virginia was left behind in the clean energy revolution (Le piège du charbon: comment la Virginie-Occidentale a été laissée pour compte dans la révolution des énergies propres), est directeur des politiques publiques d'une organisation à but non lucratif basée à Philadelphie, la Future of Heat Initiative. Celle-ci s'intéresse notamment au coût de l'énergie et à la réglementation des centrales à gaz.

Aux Etats-Unis, la campagne des élections de mi-mandat bat son plein. Néanmoins, les questions environnementales et les énergies vertes semblent absentes des débats.

James van Nostrand: Les questions climatiques retiennent effectivement peu l'attention.

«Pourtant, les vagues de chaleur record et les incendies de forêt montrent à quel point il est urgent de lutter contre le changement climatique»

Pourquoi le sujet ne s'impose-t-il pas?

Parce que l'attention se concentre sur le prix de l'énergie. Et l'industrie des énergies fossiles est parvenue à imposer l'idée que la hausse des prix serait due aux initiatives en faveur des énergies propres.

«Autrement dit, que les énergies renouvelables coûteraient plus cher et feraient donc grimper les factures»

Etant donné que le débat se focalise désormais sur le coût de l'énergie, certains gouverneurs réexaminent leurs objectifs climatiques et commencent à les revoir à la baisse, au nom, précisément, du coût de l'énergie.

Le pouvoir d'achat est un thème de prédilection des démocrates. Réclament-ils du pétrole et du gaz moins chers?

Non. Ils ne demandent pas de miser davantage sur le pétrole et le gaz. Je pense qu'ils sont surtout démunis face au discours de l'industrie des énergies fossiles. Ils n'ont pas vraiment de réponse à l'argument selon lequel énergie propre et prix abordables seraient incompatibles. Je ne dirais pas forcément que démocrates et républicains s'opposent sur cette question. Dans bien des cas, les positions des uns et des autres sont surtout liées aux ressources présentes dans leur région: certaines disposent de pétrole et de charbon, d'autres d'énergies renouvelables.



Donald Trump combat les énergies renouvelables et les républicains lui emboîtent le pas. En réalité, ce sont les démocrates qui ont abandonné le sujet.

Je suis d'accord pour dire que les démocrates se sont montrés timorés et démunis pour défendre les énergies propres. L'administration Trump, elle, pousse en faveur des énergies fossiles: gaz, charbon, pétrole. Vous savez, j'ai dirigé l'autorité de régulation de l'énergie du Massachusetts.

Un Etat gouverné par les démocrates.

Exact. Et le gouvernement fédéral a pratiquement mis un coup d'arrêt à l'éolien. Le Massachusetts avait décidé de décarboner sa production d'énergie et de miser sur l'éolien offshore. Qu'a proposé l'administration Trump? De construire davantage de gazoducs en Nouvelle-Angleterre.

«En accordant ou en refusant les autorisations de manière arbitraire, le gouvernement fédéral a pratiquement bloqué le développement de l'éolien en Nouvelle-Angleterre à court terme.»

La gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a connu une situation similaire. L'administration Trump a bloqué deux projets éoliens et elle a dû accepter de réexaminer un projet de gazoduc. C'était la contrepartie. Puis, comme par miracle, les projets éoliens ont pu avancer. Depuis, des tribunaux fédéraux ont rendu des décisions permettant de poursuivre les projets déjà engagés.

Quelle est l'ampleur des pressions exercées par l'administration Trump?

De fortes pressions sont exercées pour favoriser les énergies fossiles et freiner les énergies renouvelables. Elle a bloqué des projets éoliens en mer et sur terre en refusant de délivrer les autorisations nécessaires. Elle a aussi rendu beaucoup plus difficile l'accès aux crédits d'impôt pour l'énergie solaire prévus par l'«Inflation Reduction Act» de Joe Biden. L'un des arguments avancés consiste à dire que les énergies fossiles coûtent moins cher. A mon avis, c'est faux si l'on tient compte de l'ensemble des coûts, économiques et environnementaux.

«A long terme, les énergies propres sont non seulement plus durables, mais aussi moins chères, car elles permettent d'éviter les fortes fluctuations et les hausses de prix fréquentes des énergies fossiles.»

L'avenir appartient aux énergies propres: l'éolien, le solaire, les batteries et, pour être franc, le nucléaire. C'est ce qui explique pourquoi la Chine investit autant dans l'éolien et le solaire. Ce sont des investissements stratégiques qui lui donneront un avantage sur les Etats-Unis au XXIe siècle.

«Nous, nous sommes en train de revenir aux années 1950» James van Nostrand

Quel rôle jouent les tribunaux? Donnent-ils raison au gouvernement?



«Les tribunaux fédéraux annulent systématiquement les décisions de l'administration Trump»

Prenons l'éolien terrestre. Pendant des mois, le département de la Défense a tout simplement refusé de délivrer des autorisations normalement accordées pour garantir la sécurité de l'espace aérien. Cette mesure a touché 155 projets dans 24 Etats. En août, un juge fédéral de l'Oregon a estimé que l'administration Trump agissait dans l'illégalité en bloquant ces autorisations. Les tribunaux fédéraux ont rendu des décisions similaires concernant l'éolien offshore: ils ont autorisé la reprise de projets que l'administration Trump avait suspendus, car elle n'avait pas été en mesure de justifier ses décisions par des éléments concrets.

«Malgré tout, l'arbitraire de l'administration Trump produit l'effet recherché: il entretient l'incertitude autour des projets d'énergies renouvelables, ce qui accroît les risques et fait grimper les coûts.»

Même si le gouvernement continue de perdre devant les tribunaux, l'effet à court terme sur le développement des énergies renouvelables est paralysant.

Le groupe énergétique allemand RWE AG vient d'abandonner un projet éolien aux Etats-Unis. En échange, il recevra 1,2 milliard de dollars, qui devront être investis dans des projets liés au gaz naturel.

C'est la méthode du département de l'Intérieur. Il dit aux entreprises qui ont obtenu des autorisations pour des projets éoliens offshore: «Nous vous rachetons vos autorisations, mais vous devez utiliser cet argent pour produire des énergies fossiles.»

Ce type d'accord peut-il être contesté devant les tribunaux?

Oui, ces rachats peuvent être contestés en justice, mais il sera difficile d'en obtenir l'annulation. Les entreprises récupèrent en substance les sommes qu'elles avaient versées pour obtenir les autorisations, à condition de les réinvestir dans des projets liés aux énergies fossiles. Du point de vue de l'intérêt général, c'est contestable. Mais les deux parties au contrat – le gouvernement fédéral et l'entreprise du secteur éolien – sont en principe libres d'en renégocier les termes, pour autant que les formalités administratives nécessaires soient respectées. Pour l'entreprise, le constat est simple: le gouvernement dispose d'une marge de manœuvre considérable dans l'octroi des autorisations nécessaires à la poursuite d'un projet.

«Et l'administration Trump compte bien profiter de cette latitude pour empêcher les nouveaux projets d'avancer»

Que reste-t-il des subventions et des avantages fiscaux accordés aux énergies vertes par les lois adoptées sous Joe Biden?

Une grande partie des crédits d'impôt en faveur des énergies propres prévus par la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 ont été supprimés ou rendus plus difficiles d'accès par le One Big Beautiful Bill, la loi budgétaire de Trump, adoptée en juillet 2025.

«Washington a également tenté de revenir sur des programmes déjà approuvés ou financés. C'est notamment le cas des sept milliards de dollars destinés au programme "Solar for All", qui doivent être versés à des Etats et à des organisations afin de permettre aux ménages à faibles revenus d'accéder à l'énergie solaire.»

Cette décision est contestée devant les tribunaux. Récemment, l'administration Trump a également reconnu avoir financé en priorité des projets d'énergies propres dans les Etats républicains, au détriment des Etats démocrates. Des tribunaux ont toutefois récemment estimé que le gouvernement fédéral ne pouvait pas, à lui seul, retenir ou supprimer des fonds votés par le Congrès en fonction des orientations politiques d'un Etat.

Les énergies vertes finiront-elles par s'en sortir grâce aux tribunaux qui freinent Donald Trump?

L'administration continue malgré tout de tout bloquer en entretenant l'incertitude et en augmentant les risques. Ses décisions désorganisent les chaînes d'approvisionnement de l'éolien terrestre et offshore. Lorsqu'elles sont interrompues pendant 18 mois, puis que les tribunaux annulent les décisions à l'origine du blocage, les entreprises doivent remettre toute la machine en marche. Beaucoup d'investisseurs jugeront le risque trop important. A court terme, il est évident que le gouvernement a l'avantage.

«Tout acteur du secteur éolien se demandera pourquoi il devrait développer un projet aux Etats-Unis alors que le président combat farouchement l'éolien offshore et que l'administration l'empêche de construire, même lorsqu'il dispose des autorisations nécessaires.»

Au Texas et dans l'Oklahoma, il existe d'immenses champs d'éoliennes. Pourtant, ce sont des Etats gouvernés par les républicains. L'hostilité envers l'éolien est-elle vraiment partagée au niveau local?

Les Etats des Grandes Plaines, du Texas jusqu'au Minnesota, sont les premiers producteurs d'énergie éolienne du pays. Le rendement de l'éolien ne cesse de s'améliorer et les anciennes turbines sont remplacées par de nouvelles. Ce sont des investissements qui ont du sens, et les producteurs d'énergie propre vont continuer sur cette voie.

«L'éolien va continuer à se développer parce qu'il est efficace»

Lorsqu'une compagnie d'électricité cherche à augmenter sa production, l'électricité produite par des éoliennes et stockée dans des batteries sera probablement moins chère que toutes les autres solutions. C'est une question de rentabilité.

Le parc éolien du Mojave, en Californie. Image: Keystone

Les Etats-Unis consomment presque deux fois plus d'énergie par habitant que l'Europe. On aimerait les voir reprendre la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous dites que la technologie éolienne continue de progresser. Y a-t-il encore de l'espoir?



«Quand ce cauchemar national sera derrière nous, les Etats-Unis recommenceront à soutenir les technologies liées aux énergies propres»

L'avancée la plus spectaculaire de ces cinq à dix dernières années concerne les batteries capables de stocker l'électricité à l'échelle du réseau. Il n'est désormais plus nécessaire de construire des centrales à gaz pour faire face aux pics de consommation. Je l'ai vu en Californie. Je me suis rendu récemment à Palm Springs, qui dispose d'une centrale à gaz, située à environ 800 mètres de la ville, et l'utilise lors des pics de consommation. Elle est en train d'être remplacée par des batteries installées à peu près à la même distance, mais dans l'autre direction. Au lieu de faire tourner la centrale à gaz quatre ou huit heures par jour lorsque la demande d'électricité est au plus haut, les batteries prendront le relais une fois le soleil couché. Les performances ne cessent de s'améliorer et les coûts de baisser.

«Les technologies de stockage par batteries font des progrès impressionnants»

Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), la demande d'électricité aux Etats-Unis augmentera de 0,9 à 1,6% par an jusqu'en 2050. Cette hausse rendra-t-elle les énergies renouvelables plus attractives?

Pourront-elles répondre à la demande supplémentaire? Avec une telle croissance de la demande d'électricité, les énergies renouvelables vont jouer un rôle majeur. Le défi consiste à assurer un approvisionnement constant, car l'énergie produite par le solaire et l'éolien est irrégulière.

Comment y parvenir?

Grâce au stockage sur batteries. Les batteries peuvent prendre le relais au coucher du soleil, lorsque la demande d'électricité reste élevée.

«En Californie, à la mi-journée, la production solaire est telle qu'on ne sait plus quoi faire de toute cette électricité»

Le surplus peut donc servir à recharger les batteries. L'éolien produit encore davantage d'électricité et nécessite moins de surface que le solaire. Les éoliennes sont aussi plus efficaces que les panneaux solaires. Dans l'Iowa, où j'ai grandi, des éoliennes sont installées au milieu des champs de maïs, sans empêcher les cultures. Même chose au Texas, où le bétail paît au pied des éoliennes. L'éolien et le solaire sont complémentaires. Les éoliennes produisent davantage d'électricité la nuit et les panneaux solaires, bien évidemment, pendant la journée.

La forte consommation d'énergie des data centers est fortement présente dans la campagne électorale. Elle suscite des critiques des deux camps. Est-ce que cela profite aux énergies vertes?

Le sujet suscite beaucoup d'intérêt, car la demande d'électricité explose réellement. L'administration Trump affirme que nous devons construire ces data centers pour que les Etats-Unis remportent la course à l'IA. Elle fait pratiquement tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer leur construction. Mais les Etats commencent désormais à réagir. Ils voient d'un mauvais œil la hausse des prix de l'électricité pour les particuliers et les entreprises provoquée par les besoins des data centers. Des gouverneurs disent: «Si vous voulez un data center, vous devez le construire vous-mêmes, en assumer tous les coûts et éviter que les clients actuels ne voient leur facture d'électricité augmenter.» Dans certains Etats où les gouverneurs sont en campagne électorale, des projets de data centers ont été bloqués.

«Mais les entreprises ont les moyens. Nous parlons de Google, Microsoft, Amazon et Facebook. Et le gaz naturel est plus ou moins leur premier choix pour s'approvisionner en énergie»

Les grands groupes pétroliers et gaziers entrent alors en jeu et leur disent: «Construisez une grande centrale à gaz et nous vous fournirons le gaz nécessaire pour faire fonctionner votre data center.» Et s'ils peuvent le faire, ils le feront. Avec leur propre centrale à côté du data center, ces entreprises peuvent affirmer qu'elles ne font pas grimper la facture d'électricité des clients existants. Et personne ne semble se soucier du fait que cette électricité soit produite à partir d'énergies fossiles.

Ce n'est pas un sujet de préoccupation?

Les émissions liées à ce nouveau développement vont poser problème, mais cet aspect retient peu l'attention. Les exploitants de data centers affirment qu'ils ne peuvent pas compter sur l'éolien et le solaire, car ils ont besoin d'un approvisionnement fiable 24 heures sur 24. Ils estiment donc devoir recourir au gaz naturel. Grâce à l'exploitation du gaz de schiste, celui-ci est relativement bon marché et abondant aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, le charbon représente 17% de la production d'électricité, contre 24% pour les énergies renouvelables. Donald Trump avait promis de relancer l'industrie du charbon et de faire revenir les emplois du secteur. Qu'en est-il aujourd'hui?

Il n'en est rien. Indépendamment des considérations environnementales, c'est un moyen inefficace de produire de l'électricité, car il est trop coûteux. Lorsque nous avons commencé à recourir massivement à la fracturation hydraulique, il y a 15 ans, le gaz de schiste est devenu bon marché et abondant partout aux Etats-Unis. Dans les années 2010, avec l'arrivée de turbines à gaz plus performantes, les centrales à charbon ont perdu tout intérêt. Sur le marché américain, elles ne sont pas compétitives face à l'éolien et au solaire. Plus personne ne construit de nouvelles centrales à charbon. L'administration Trump vient pourtant de débloquer une importante somme d'argent, officiellement pour construire une nouvelle centrale à charbon en Alaska et une autre en Virginie-Occidentale.

«Je vous garantis qu'aucun de ces deux projets ne verra jamais le premier coup de pioche»

Pour vous, le nucléaire fait partie des solutions qui permettent de maintenir les prix de l'énergie à un niveau abordable. Est-ce un bon moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre?

Oui. Aux Etats-Unis, nous allons certainement prolonger l'exploitation des anciennes centrales et remettre en service certaines qui avaient été arrêtées. Le nucléaire permet de produire de l'électricité en continu, sans émissions de carbone, et à un coût relativement faible une fois les centrales en service.

«Le problème, c'est que nous ne semblons plus capables de construire de nouvelles centrales nucléaires à un coût raisonnable»

Les deux nouveaux réacteurs de Southern Company, mis en service dans l'Etat de Géorgie il y a trois ou quatre ans, ont coûté 40 milliards de dollars pour une puissance de 2000 mégawatts. C'est absurde. De tels coûts ne tiennent pas la comparaison avec les autres sources d'énergie. C'est la raison pour laquelle les petits réacteurs modulaires, d'une puissance de 60 à 80 mégawatts, suscitent aujourd'hui beaucoup d'intérêt. Ils peuvent facilement être raccordés les uns aux autres selon le principe du «plug and play». Il faudra encore attendre quelques années, mais cette technologie suscite beaucoup d'intérêt.

Voyez-vous une possibilité de coopération sur les énergies renouvelables si le Parti républicain perd sa majorité dans les deux chambres et que le Congrès se retrouve divisé?

Le pouvoir législatif – le Congrès – dispose de moyens de contrôle. Il peut organiser des auditions et compliquer la tâche du gouvernement.

«Mais les agences fédérales conservent une grande marge de manœuvre, qu'elles utilisent en faveur des énergies fossiles»

Et sous la seconde administration Trump, tout est devenu plus partisan. Les élus des Etats républicains ne diront jamais qu'ils sont favorables aux énergies renouvelables. Ils ne font rien qui puisse contrarier l'administration.

«En revanche, lorsque cette administration ne sera plus là, je pense que tout le monde se rendra compte que les énergies propres créent de nombreux emplois de qualité et permettent de maintenir les prix à un niveau raisonnable.»

Quel message adressez-vous aux Européens qui continuent de miser sur les énergies vertes et veulent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre?



«Ne faites surtout pas comme nous. En ce moment, j'ai honte d'être Américain»

Cet été, j'ai voyagé deux semaines en Europe et j'ai été tenté de dire que j'étais Canadien. L'administration Trump freine le développement des énergies propres au profit d'une politique énergétique vieille de 50 ans, plus coûteuse et aux conséquences environnementales inacceptables. C'est vraiment honteux. De plus, la planète peut difficilement se permettre les émissions de CO2 provoquées par ces quatre années de marche arrière dans la politique énergétique américaine. Alors, ne suivez pas notre exemple. Les Etats-Unis finiront par revenir à une politique énergétique raisonnable. (trad.: mrs)

