Les nouvelles pièces de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump ont du succès. Image: keystone

Les pièces à l'effigie de Trump s'arrachent malgré leur prix

Les nouvelles pièces d'un dollar arborant le visage de Donald Trump, frappées à l'occasion du 250ᵉ anniversaire des Etats-Unis, semblent très prisées, alors qu'il faut actuellement débourser près de 2,50 dollars pour en obtenir une.

Plus de «International»

Donald Trump aime laisser sa marque et ses empreintes, que ce soit sous la forme de son nom sur des bâtiments ou de son visage sur toutes sortes d'objets. Il n'est donc pas surprenant que l'agence américaine de frappe monétaire ait annoncé cette année qu'elle allait bientôt mettre en circulation de la monnaie comportant des éléments à l'effigie de Donald Trump.

250 000 pièces d'un dollar à l'effigie du président américain doivent voir le jour, l'occasion officielle étant le 250ᵉ anniversaire des Etats-Unis cette année.

Un franc succès

Mercredi après-midi (heure américaine), les premiers exemplaires ont été mis en vente. Et ils semblent susciter un engouement certain: selon CNN, les pièces étaient déjà épuisées une première fois après seulement quelques heures.

Sur le site internet de l'agence de frappe monétaire, il était ainsi précisé que l'article pouvait encore être commandé, mais qu'il n'était plus en stock. De la marchandise supplémentaire serait toutefois en cours de production.

Les pièces, sur lesquelles figure en grand une version légèrement plus jeune du visage de l'actuel président américain, sont de couleur dorée, la couleur favorite de Trump. Ces pièces de monnaie sont composées d'un alliage de cuivre, de zinc, de manganèse et de nickel. Outre la tête de Donald Trump, les mots «Liberty» (liberté) et la devise «In God We Trust» (nous croyons en Dieu) sont gravés sur la pièce.

Des interrogations sur les prix

Les pièces peuvent en principe être achetées par rouleaux de 25 ou de 100 exemplaires. Ces derniers ont toutefois été signalés comme épuisés peu après le début des ventes, en raison de l'affluence.

Pour ceux qui se demandent encore combien coûtent ces pièces d'un dollar, le petit rouleau de 25 unités est proposé à 61 dollars, soit près de 2,50 dollars par pièce. Le rouleau de 100 pièces est quant à lui proposé à 154,5 dollars, soit encore près de 1,60 dollar par pièce.

On ignore en grande partie où va la différence entre le prix d'achat et la valeur réelle de la pièce. Selon la communication officielle de l'agence de frappe monétaire, elle est reversée à «des organisations et des projets qui profitent à la communauté». Une demande adressée par CNN, visant à savoir précisément à quoi sert ce produit, est pour l'instant restée sans réponse.

Des doutes légaux

L'annonce, par l'agence de frappe monétaire, de la mise en circulation d'une pièce officielle à l'effigie de Donald Trump, a également suscité des critiques aux Etats-Unis. Plusieurs questions d'ordre juridique se posent en effet: en principe, il est interdit de représenter le visage d'un président en exercice ou d'un ancien président encore en vie sur le dollar américain. Mais, à l'occasion du 250ᵉ anniversaire des Etats-Unis, le Congrès a autorisé l'agence de frappe monétaire à imprimer des pièces spéciales d'un dollar.

La loi relative à la frappe monétaire prévoit en outre qu'aucun portrait de personne ne peut figurer au verso des pièces ou des billets. L'agence de frappe monétaire a contourné cette disposition grâce à une astuce simple, et a considéré le côté arborant la tête de Donald Trump comme étant la face avant de la pièce.

Il s'agit donc de la première fois depuis 1926 qu'un président américain en exercice se voit ainsi immortalisé sur la monnaie nationale. A l'époque, des pièces de 50 centimes avaient été frappées à l'effigie de Calvin Coolidge, à l'occasion du 150ᵉ anniversaire de la déclaration d'indépendance. (con, trad. ysc)