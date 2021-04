Economie

La plus grande inquiétude du patron de la banque centrale américaine



Le risque d'une cyberattaque à grande échelle est plus probable qu'une nouvelle crise financière comme celle des subprimes, en 2008, selon le boss de la Fed.

Les risques d'une crise ressemblant à celle de 2008 avec le besoin de renflouement des banques par les gouvernements «sont très, très faibles», a déclaré le patron de la Fed Jerome Powell, au cours de l'émission 60 minutes sur la chaîne américaine CBS news.

«Le monde change. Le monde évolue. Et les risques aussi. Et je dirais que le risque que nous surveillons le plus est le cyber risque», a-t-il dit, ajoutant que c'est une inquiétude partagée par de nombreux gouvernements, de grandes entreprises privées en particulier financières. C'est aussi contre ce risque que tous ces acteurs investissent le plus.

Différents types de scénarios

«Il existe des scénarios dans lesquels (...) le système de paiement ne peut pas fonctionner. Les paiements ne peuvent pas être effectués. Il existe des scénarios dans lesquels une grande institution financière perdrait la capacité de suivre les paiements qu'elle effectue et des choses de ce genre», a-t-il détaillé.

La Fed envisage aussi la possibilité qu'une partie ou même une grande partie du système financier puisse s'arrêter. «Nous dépensons donc beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour nous prémunir contre cela», a souligné le patron de la puissante institution, en rappelant qu'il y a des cyberattaques de grandes institutions «tous les jours». (ats/afp)