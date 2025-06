Nintendo a lancé en fanfare sa Switch 2 le 5 juin dernier. Keystone

Switch 2: Nintendo revendique déjà un record

Le géant japonais affirme avoir vendu 3,5 millions exemplaires de sa nouvelle console, malgré des prix beaucoup plus élevés. Il espère ainsi égaler le succès fulgurant de la Switch, sortie en mars 2017.

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a affirmé mercredi avoir vendu 3,5 millions d'unités de sa nouvelle console hybride Switch 2 à travers le monde en l'espace de quatre jours, après un lancement en fanfare le 5 juin. «Il s'agit d'un record pour une console Nintendo sur les quatre premiers jours» de sa commercialisation, a indiqué le groupe.

La Switch 2 avait fait l'objet d'une importante vague de précommandes, avec 2,2 millions de demandes sur la boutique en ligne Nintendo pour le seul Japon avant son lancement. L'engouement suscité avait conduit à l'annulation momentanée de certaines précommandes faute de stocks suffisants, notamment au Royaume-Uni.

Malgré des prix beaucoup plus élevés, Nintendo prévoit d'écouler 15 millions de Switch 2 d'ici mars 2026, soit environ autant que la Switch durant sa première année de commercialisation. «La dynamique des ventes sera difficile à maintenir à long terme», avertit cependant Darang Candra, du cabinet d'études de marché Niko Partners.

«Il se pourrait que les consommateurs souhaitent acheter avant d'éventuelles hausses de prix dues à de possibles taxes douanières imposées par les États-Unis»

Les consoles destinées à l'Amérique du Nord sont principalement produites au Vietnam, frappé de surtaxes à 46%, actuellement suspendues jusqu'à début juillet. «Son succès à long terme dépendra de la capacité de Nintendo à maintenir l'engouement (du public) avec de nouveaux jeux» et à convaincre des joueurs occasionnels sur les marchés émergents comme le Moyen-Orient et les pays asiatiques hors Japon, ajoute Candra.

Enorme enjeu pour Nintendo

Autre obstacle potentiel: des prix de vente jugés onéreux. La Switch 2 est vendue 469,99 euros en Europe (449,99 dollars aux États-Unis), alors que sa devancière avait été lancée à 329,99 euros. Des titres Switch 2 comme «Donkey Kong Bonanza» et «Mario Kart World» seront également plus chers.

«Dans la gamme proposée se trouve le coffret Mario Kart World pour Switch 2, comprenant une console Switch 2 en japonais (disponible au Japon uniquement) et une version numérique de Mario Kart World sortie le même jour. Il s'agit d'une offre à prix abordable», s'est défendu Nintendo mercredi.

Nintendo espère égaler le succès fulgurant de la Switch: sortie en mars 2017, elle a été écoulée depuis à plus de 152 millions d'exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus vendue de tous les temps derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS. Mais après huit ans, les ventes s'étaient essoufflées (elles ont plongé de 22% en 2024-2025), la lassitude s'installant dans l'attente de sa nouvelle version.

L'enjeu est énorme pour Nintendo: bien qu'il se diversifie dans les parcs à thème et films à succès, environ 90% de ses revenus proviennent de l'activité liée à sa console vedette. Comme la Switch originale, la nouvelle version est une console hybride – jouable aussi bien en déplacement que connectée à un téléviseur – mais disposant d'un écran plus grand, d'une mémoire huit fois supérieure et d'un micro intégré.

De nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de discuter en ligne et de partager temporairement une partie avec des amis, atout jugé crucial pour séduire des consommateurs habitués à regarder des jeux en streaming. (jzs/ats)