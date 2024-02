La plus vieille banque du monde surprend les analystes

Ce résultat, publié mercredi, dépasse largement le consensus des analystes de Factset qui tablaient sur 1,29 milliard d'euros. En 2022, la plus vieille banque du monde avait essuyé une perte de 178,4 millions d'euros.

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a affiché en 2023 un bénéfice net de 2,05 milliards d'euros, bien supérieur aux attentes, et compte distribuer des dividendes à ses actionnaires pour la première fois depuis treize ans.

