Le chef du plus lu des médias suisses suspendu

Le rédacteur en chef du groupe Blick suspendu pour six mois, son comportement est en cause.

Ringier suspend le rédacteur en chef du groupe Blick, Christian Dorer, pour six mois. Ce dernier est accusé d'avoir privilégié certaines collaboratrices et certains collaborateurs par rapport à d'autres et d'avoir insuffisamment séparé vie privée et vie professionnelle.

Des indices et des informations laissent entendre que Christian Dorer aurait enfreint le code de conduite du groupe de presse, indique Ringier mercredi. L'entreprise:

«Va enquêter sur ces informations et observations, les clarifier et les traiter de manière minutieuse»

Pour cette raison, «la direction du groupe a décidé, en accord avec le rédacteur en chef du groupe Blick, Christian Dorer, que ce dernier prendrait un temps de pause à partir de lundi prochain pour une durée de six mois.» Dorer restera formellement rédacteur en chef du groupe Blick pendant la durée de son absence, mais il n’exercera pas sa fonction sur le plan journalistique ou administratif, ajoute Ringier.

«Si, par mes actes, j’ai porté atteinte sans le vouloir au bien-être du groupe ou de certains de ses membres, je le regrette infiniment», déclare le rédacteur en chef du groupe Blick, cité dans le communiqué:

«Mon absence facilitera la clarification, c’est pourquoi ce temps de pause est aussi dans mon intérêt – même si cette démarche est extrêmement difficile pour moi.»

Une affaire de plus chez Ringier

La mise à pied du rédacteur en chef du groupe Blick survient une semaine après que Ringier s'est séparé d'un autre haut cadre, le co-directeur de Schweizer Illustrierte et co-rédacteur en chef de la publication «nterview by Ringier, Werner de Schepper. Ses méthodes de direction étaient contestées. En 2017, le Tages-Anzeiger a relayé des accusations anonymes de harcèlement sexuel contre Werner de Schepper, portées par plusieurs employées de Ringier.

En janvier, le groupe de presse a été secoué par une autre affaire après la révélation de fuites au Département fédéral de l'intérieur. Durant la pandémie, le chef de la communication du conseiller fédéral Alain Berset aurait transmis des informations au patron de Ringier, Marc Walder, sur les propositions que le ministre de la santé entendait soumettre à ses collègues du Conseil fédéral au sujet du Covid-19. (jah/ats)