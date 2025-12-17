dégagé
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs

Marco Odermatt dans les airs lors de la descente de Val Gardena en 2024. (AP Photo/Alessandro Trovati)
Marco Odermatt dans ses oeuvres sur le tracé de Val Gardena en 2024.Image: AP

La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs

Le premier entraînement de la Saslong a poussé certains skieurs dans leurs derniers retranchements. La mythique descente de Val Gardena a déjà fait une victime. Est-elle plus dangereuse que d'habitude?
17.12.2025, 18:4917.12.2025, 18:49
Sven Papaux
Sven Papaux

La légendaire descente de Val Gardena a donné quelques sueurs froides aux meilleurs descendeurs de la planète. Des skieurs ont même dû tirer un trait sur leur saison après le premier entraînement qui s'est déroulé le 16 décembre.

C'est le cas de Stefan Eichberger qui s'est blessé au genou droit. Il souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque.

Arrivé avec peu de vitesse sur les «bosses de chameau», l'Autrichien de 25 ans s'est écrasé contre l'une d'elles. Ce saut mythique du circuit, où les skieurs sont parfois à des hauteurs absolument folles, a causé bien des tourments à pas mal d'athlètes.

Austria&#039;s Stefan Eichberger competes during a World Cup men&#039;s super-G skiing race, Friday, Dec. 5, 2025, in Beaver Creek, Colo. (AP Photo/Robert F. Bukaty) US World Cup Super G Skiing
Stefan Eichberger avait bien commencé la saison avec deux top 10 à Beaver Creek. Keystone

Deux ouvreurs ont également chuté, ainsi que l'Autrichien Stefan Babinsky, sans gravité cette fois-ci. De son côté, Marco Odermatt confiait au Blick qu'il s'était «presque chié dans les pantalons» en sautant ces fameuses «bosses de chameau». Le grand dominateur de la Coupe du monde, le plus rapide mardi, avouait même:

«C'est le passage le plus redouté de tout le circuit de la Coupe du monde»

Interrogé par nos soins, Alexis Monney ne trouve pas cette Saslong millésime 2025 si «violente». Le Fribourgeois, 4e du premier test, poursuit:

«Il y a juste les "bosses de chameau" qui ont posé un ou deux problèmes. On ne savait pas vraiment où l’on décollait. Du coup, certains se relevaient un peu et ne passaient pas la deuxième bosse… mais ça a quand même fait des dégâts»

Il fallait être rapidement dans le bain et s'adapter à une descente brutale, dès les premiers coups de carre. Toujours selon Alexis Monney, la neige est «correcte» et les sauts sont «jolis».

epa11788380 Alexis Monney of Switzerland in action during the Men&#039;s Downhill race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val Gardena, Italy, 21 December 2024. EPA/ANDREA SOLERO
Alexis Monney l'an dernier sur la Saslong.Keystone

Si le Fribourgeois a pris du plaisir lors de son premier entraînement chronométré, le faible enneigement dans la station transalpine met davantage en évidence les mouvements de terrain et corse un tracé de 3 446 mètres déjà difficile à dompter. Logiquement, les sauts peuvent aussi décoller un peu plus qu’à l’accoutumée.

La dernière bosse a également proposé quelques acrobaties des meilleurs descendeurs de la planète. C'est le cas de Benjamin Alliod. Le spécialiste transalpin s'est envolé avant de passer la ligne d'arrivée sur les fesses. Sans mal, heureusement.

La cabriole de Benjamin Alliod en vidéo👇

Vidéo: watson

Les funambules de la Coupe du monde, pour la plupart, se sont plaints des conditions de visibilité. La météo (des giboulées et de la pluie sur la partie basse) a d'ailleurs contraint les organisateurs à annuler le dernier test avant la descente raccourcie du jeudi 18 décembre. Une annulation qui ne dérange pas vraiment Alexis Monney. «C’est dommage que le deuxième entraînement ait été annulé, mais comme j’ai réalisé un bon bas la veille, ça devrait aller pour la course», confie le descendeur suisse, très ambitieux cette année.

Mais les prévisions sont plutôt bonnes pour le week-end transalpin. La Saslong devrait se dérouler dans des conditions optimales et le spectacle garanti.

