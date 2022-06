Le bassin lémanique (0,5%) et la Suisse du nord-ouest (0,4%) ont connu des progressions plus modérées, alors que la tendance à la stagnation s'est poursuivie dans la région Mittelland et en Suisse orientale (+0,1% pour les deux). La plateforme immobilière a constaté une baisse de 0,8% au Tessin durant la période sous revue.

Pourquoi la bière et le vin coûteront bientôt plus cher en Suisse

Malgré les sanctions occidentales, le rouble est au plus haut: voici pourquoi

Bien que l'Occident ait imposé des sanctions à la Russie, le rouble connaît une hausse considérable. Voici 5 questions-réponses pour mieux comprendre pourquoi.

Bien que la Russie soit sous pression depuis le début de la guerre en Ukraine, le rouble est au plus haut à la bourse. Actuellement, il ne faut plus débourser qu'environ 60 roubles pour 1 dollar, alors qu'en mars, il fallait encore débourser plus de 100 roubles. Depuis le début de l'année, le rouble s'est apprécié de plus de 11% par rapport au dollar américain. La devise russe dépasse ainsi le réal brésilien, qui a augmenté de 9%, et devient donc la devise qui s’est le plus appréciée depuis le début de l'année 2022.