Migros s’est fait des milliards en 2022

Plusieurs enseignes spécialisées du géant suisse ont subi un tassement tandis que les marques propres de celui-ci ont, elles, engrangé un chiffre d’affaires conséquent.

Les coopératives et filiales du groupes Migros ont étoffé leur chiffre d'affaires total de près de 4% au cours de l’année écoulée, pour engranger 30,07 milliards de francs. Les ventes au détail en Suisse ont accusé un léger repli pour s'établir à 23,12 milliards.

Les enseignes spécialisées Micasa, SportXX, Bike World, Do it + Garden, Melectronics et Obi ont accusé un tassement de 6,7% à 1,61 milliard, détaille un compte-rendu préliminaire diffusé mardi.

Effet de rattrapage

Le commerce en ligne en revanche a poursuivi son essor, ses revenus s'enrobant de 15,3% à 3,74 milliards. Le rétablissement est plus marqué encore dans la restauration, sinistrée en 2021 par les restrictions sanitaires et qui a vu ses recettes reprendre 46,5% pour atteindre 577 millions. La filiale de services aux voyageurs Hotelplan a aussi profité d'un effet de rattrapage au sortir de la pandémie, multipliant par plus de deux son chiffre d'affaires à 1,44 milliard.

Du côté des marques propres, Migros Industries a engrangé un chiffre d'affaires de 5,79 milliards, en modeste hausse de 0,7%. (awp/mndl)