La présence de chenilles a été détectée dans... les M&M's

Accros aux M&M's, si vous ne supportez pas les insectes, ne lisez pas cet article. Une enquête a révélé l'impensable: des traces de chenilles dans les célèbres chocolats.

Végétariens, insectophobes et âmes sensibles s'abstenir: les M&M's contiennent des insectes. Et ce n'est pas indiqué sur l'emballage. On vous explique tout.

Seuls les rouges sont concernés

Bon, rassurez-vous. Concrètement, vous ne risquez pas de croquer dans une bestiole pleine de pattes en ouvrant votre prochain paquet. Et en plus, cela ne concerne que les petites boules rouges. Du coup, vous pouvez continuer à manger les autres l'esprit serein (et refiler les rouges à un collègue que vous n'aimez pas).



Le Parisien a mené l'enquête: en fait, le colorant rouge (E120) des fameuses cacahuètes enrobées de chocolat est obtenu à partir de cochenille.

Pour obtenir le fameux colorant, aussi appelé «acide carminique», les larves de cochenilles sont broyées pour en faire jaillir un liquide rouge sombre.

Or, il s'avère que rien n'indique sur le paquet que les bonbons contiennent un ingrédient d'origine animale.

Les boules rouges sont les seules du paquet à contenir un colorant produit à partir d'insectes (ou de toute autre espèce animale). Pour les autres:

Le jaune et l’orange sont des couleurs d’origine naturelle.

Le bleu est artificiel.

Le vert est obtenu par mélange des colorants bleu et jaune.

Le marron par mélange des colorants rouge, jaune et bleu.

Au fait, quel lien entre goût et couleur?

C'est LE débat éternel. Le goût des dragées dépend-il de leur couleur?

«Notre cerveau prédit en permanence le goût des choses en fonction de leur apparence», a expliqué au Parisien Charles Spence, directeur du laboratoire de psychologie expérimentale à l’université d’Oxford.

Si le rouge évoque les fruits bien mûrs (on s'attend donc à un goût plus sucré), le jaune et l'orange évoquent l'acidité. Quant au bleu, il nous laisse généralement plus perplexes, car cette couleur ne se rencontre pas dans nos aliments naturels. «Leur seule raison d’être, c’est de capter le regard», explique le chercheur. Quant au marron, on ne vous cachera pas que les gens s'attendent à un goût plus... chocolaté.

Tous les bonbons sont fabriqués selon la même recette, à l’exception de leur colorant. Or, celui-ci est présent en si petites quantités qu'il est impossible d'en distinguer le goût. Il n'y a donc aucune différence.

Mais alors, pourquoi donc mettre plusieurs couleurs? Selon le chercheur Charles Spence, c'est uniquement pour qu'on en mange plus: des études menées il y a quelques années ont démontré que, lorsque l'on présente aux consommateurs une plus grande variété de couleurs, ils se lassent moins rapidement. (mbr)