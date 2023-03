La Suisse a contrôlé ses boulangeries et il y a un problème de poids

Les établissements suisses qui ont vendu des lots non conformes aux exigences légales feront à nouveau l'objet de visites non annoncées. Image: Shutterstock

En terres helvétiques, les pains vendus sont trop légers dans 11% des établissements. L'Administration fédérale en a notamment pesé 9000.

L'an dernier, 11,3% de boulangeries artisanales, industrielles et stations-service en Suisse ont vendu des pains trop légers par rapport à l'indication du prix. Parallèlement, de nombreuses confiseries et tea-rooms n'affichaient pas correctement les prix.

L’Institut fédéral de métrologie (Metas) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) ont contrôlé, en 2022, le poids de 9000 pains dans 439 boulangeries artisanales et industrielles et dans des stations-service. Dans 11,3% des cas, le poids effectif était inférieur à celui indiqué.

Les résultats sont quasi identiques à ceux observés, il y a dix ans, a annoncé mardi le Seco. Les contrôles ont concerné les pains non préemballés et vendus en vrac. Le pourcentage des lots non conformes était de 14,4% dans les boulangeries artisanales, de 10,4% dans les boulangeries industrielles et de 5,7% dans les stations-service.

Les établissements qui ont vendu des lots non conformes aux exigences légales feront à nouveau l'objet de visites non annoncées.

Tea-rooms et confiseries

Le Seco a fait contrôler les indications de prix de boulangeries, confiseries et tea-rooms attenants. Vingt-deux cantons ont visité 1214 établissements.

L'indication des prix était incomplète ou incorrecte dans 16% des tea-rooms et faisait défaut dans 4% des établissements. Pour les marchandises exposées en vitrine, les prix étaient correctement indiqués dans 71% des établissements contrôlés, tandis qu'ils étaient incomplets ou incorrects dans 22% des vitrines et qu'aucun prix n'était indiqué dans 7% des cas.

Enfin, l'indication des prix des marchandises à l'intérieur de la boulangerie, pâtisserie ou confiserie était correcte dans 63% des commerces contrôlés, incomplète ou incorrecte dans 36% des établissements.

Pourquoi ces erreurs?

Les manquements étaient principalement dus à une méconnaissance des dispositions de l'ordonnance sur l'indication des prix. Dans six cas, une dénonciation a été faite, en général parce que les vendeurs refusaient d'appliquer les règles malgré le constat d'un manquement, la remise d'une brochure d'informations et un délai pour corriger le manquement.

Le Seco mènera une nouvelle campagne de contrôle en 2023. Elle portera sur l'indication des prix chez les opticiens. (jah/ats)