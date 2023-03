Le présentateur télé, toujours objectif et impartial, affirme que la raclette est bel et bien d'origine suisse.

La raclette, c'est suisse ou français? Jamie a tranché

La raclette est Suisse et c'est Jamie qui l'assure. Il s'agit donc d'une vérité absolue, parole d'évangile. Malheureusement, Jamie a encore un peu de peine à prononcer le mot «valaisanne».

«Alors, qui l'a inventée? Les Français ou les Suisses? Je vous raconte l'histoire secrète de la raclette.» C'est ainsi que commence la vidéo de Jamie, ancienne star de l'émission pour enfants C'est pas Sorcier, autrefois diffusée sur France 3. Le présentateur télé, toujours objectif et impartial, affirme que la raclette est bel et bien d'origine suisse. Comme si on ne le savait pas déjà. Mais bon, ce recadrage semble davantage s'adresser aux Français, ce peuple qui se permet de faire de l'appropriation culturelle fromagère.

Dans cette vidéo postée sur sa chaîne YouTube il y a une dizaine de jours, il explique que la raclette nous vient du Valais, «un canton du sud de la Suisse» (il n'y a qu'un Français pour parler des points cardinaux de la Suisse.)

C'est juste Jamie, bravo. capture d'écran youtube

Il explique que son origine daterait du Moyen-Âge. Une légende raconte que des bergers, grelotant de froid après avoir rentré leurs troupeaux, auraient décidé de faire fondre du fromage sur les pierres qui entouraient le feu autour duquel ils s'étaient rassemblés. La légende ne dit pas si les bergers ont également ouvert une bouteille de pinard pour se réchauffer, mais on suppose que oui.

La première fois que cette méthode de cuisson est mentionnée, c'est dans les notes d'un médecin de Sion au 16e siècle. Il décrit le plat avec «des mots très élogieux»: savoureux, gras, doux, tendre.

La vidéo est à voir ici:

Vidéo: youtube

Jusque-là, Jamie fait un sans faute. Il est à deux doigts d'être l'invité d'honneur du lancer de godasse dans le Val d'Anniviers. Mais un drame se produit. Alors qu'il continue son explication en précisant que ce n'est qu'en 1909 que le terme «raclette» a fini par désigner le plat, Il dit (attention, vos yeux vont saigner):

«On le doit à un certain Oscar Perrollaz qui à l'occasion de l'exposition cantonale valaisienne... a composé une chanson nommée La raclette» Jamie qui dit «Valaisaienne »au lieu de «Valaisanne»

Une petite faute qui n'a pas échappé aux Valaisans ayant regardé la vidéo. Dans les commentaires sur YouTube, plusieurs d'entre eux ont corrigé Jamie (non sans bienveillance et politesse, on n'est pas sur la chaîne YouTube de Julien Bert non plus).

Pour comprendre cette vanne, par ici👇

On relève également une autre petite erreur à 3 minutes 25, lorsqu'il dit «dans le Valais» et non «en Valais». Pour rappel, de nombreux Romands font toujours cette faute (coucou les Genevois!).

Du jambon de Paris avec la raclette, c'est NEIN!

Dans la deuxième partie de la vidéo, Jamie recommande d'accompagner la raclette de charcuterie. Plus ça avance et plus on sent qu'on est en train de le perdre, surtout quand il dit qu'on peut opter pour du «jambon de Paris si le cœur nous en dit». Jamie, tu sors.

Les internautes suisses rappellent, poliment toujours, qu'on mange généralement la raclette sans charcuterie, qu'à la rigueur il y a une assiette de viande séchée en apéritif, mais qu'on la déguste avec des patates, des cornichons et des oignons grelots.

Maintenant que plusieurs vérités ont été rétablie, Jamie pourrait-il faire une vidéo pour dire que la fondue est également d'origine suisse (et qu'elle est bien meilleure que la Française?). Merci d'avance.

