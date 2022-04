Le pain et les pâtes vont augmenter en Suisse et pas (encore) à cause de l'Ukraine

En Suisse, le prix du pain et des pâtes a augmenté depuis le début de l'année. La hausse générale des coûts, mais aussi la mauvaise récolte de 2021 sont davantage responsables que la flambée des cours du blé à cause de la guerre en Ukraine.

Covid et guerre: «On va vers un monde plus cher et plus incertain»

Le Covid et la guerre en Ukraine ont signé la fin de la mondialisation «low-cost». Du moins selon Stéphane Garelli, économiste et professeur à la HEC Lausanne et à l'Institute for management development (IMD), qui nous détaille ici son analyse.

On parle beaucoup de fin de la mondialisation depuis le Covid et encore deux fois plus depuis la guerre en Ukraine. Raisonne-t-on dans les bons termes?

Stéphane Garelli: Je pense que parler de fin de la mondialisation est un peu exagéré. Mais le monde a changé, cela ne fait aucun doute. On vivait jusqu’à la période du Covid dans ce que j’ai appelé la globalisation «low-cost» – c’est-à-dire un monde qui était vraiment global et caractérisé par une efficacité sur les coûts et une optimisation de la production.