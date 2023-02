En Suisse, les denrées alimentaires ont augmenté de 5,6% par rapport à l'année précédente. image: keystone

Voici les aliments dont le prix a le plus augmenté en 2023 en Suisse

En plus de l'énergie, les produits alimentaires ont coûté plus cher aux consommateurs suisses au cours des 12 derniers mois. Certains produits ont augmenté de plus de 25%.

Nestlé a augmenté ses prix de 8,2% au cours de son année fiscale 2022. Le plus grand fabricant mondial de produits alimentaires a ainsi réagi à l'inflation qui continue de faire rage dans certains secteurs. Jusqu'à présent, Nestlé a réussi relativement facilement à répercuter les prix d'achat plus élevés sur les clients et continuera à le faire à l'avenir. Certains prix de produits vont donc continuer à augmenter dans les supermarchés suisses.

Depuis janvier 2022, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont déjà augmenté de 5,6% selon l'indice national des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique. Mais contrairement aux prix de l'énergie, le renchérissement se répercute plutôt de manière invisible sur le porte-monnaie. Les différents produits coûtent peut-être quelques centimes ou parfois un franc de plus et on fait ses courses une à plusieurs fois par semaine. Malgré tout, on finit par dépenser nettement plus qu'avant pour les denrées alimentaires, sans savoir exactement pour quoi.

Nous avons donc regardé d'un peu plus près et avons sélectionné dans l'indice des prix à la consommation les produits alimentaires, dont les prix ont le plus augmenté en janvier 2023 par rapport au même mois de l'année précédente.

Ces prix sont ceux qui ont le plus augmenté:

Margarine et graisses alimentaires: +27,4%.

Raisons: coûts d'énergie et de transport plus élevés, mauvaises récoltes au Canada

image: Shutterstock

Riz: +17,7%

Raisons: coûts d'énergie et de transport plus élevés, mauvaises récoltes en Italie

image: KEYSTONE

Sucre: +15,6%

Raisons: coûts d'énergie et de transport plus élevés, mauvaises récoltes dans l'UE, adaptation au prix du marché mondial

image: KEYSTONE

Fruits exotiques: +12,8%

Raisons: coûts d'énergie et de transport plus élevés

image: KEYSTONE

Beurre: +12,3%

Raisons: augmentation des coûts de l'alimentation animale, du lait et de l'énergie

image: KEYSTONE

Petits pains et viennoiseries: +12,0%

Raisons: pertes de récoltes de céréales en Ukraine, prix élevé du sucre, coûts énergétiques plus élevés

image: KEYSTONE

Pain: +10,9%

Raisons: pertes de récoltes de céréales en Ukraine, hausse des coûts de l'énergie

image: KEYSTONE

Huile d'olive: +10,4%

Raisons: pertes de récoltes en Espagne et en Italie.

image: KEYSTONE

Crème: +10,4%

Raisons: augmentation des coûts de l'alimentation animale, du lait et de l'énergie

image: KEYSTONE

Œufs: +10,1%

Raison: augmentation du coût de l'alimentation animale, augmentation du coût de l'énergie, adaptation au prix du marché mondial

Heureusement, il y a aussi quelques bonnes nouvelles 👇

Les prix de ces produits sont ceux qui ont le plus baissé:

Baies: -6,0%

image: pixabay

Légumes surgelés: -2,5%

image: Shutterstock

Cacao et poudre de chocolat: -1,9%

Oignons et poireaux: -1,6%

image: Shutterstock

Viande de porc: -1,5%

image: Shutterstock

