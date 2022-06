Axel Wüstmann et Michael Wanner. image: pd

Changement majeur dans la presse Suisse (et ça concerne watson)

AZ Medien, propriétaire de watson, va prendre le contrôle majoritaire du groupe CH Media au printemps 2023. watson sera racheté par l'entreprise.

Les deux actionnaires de CH Media, AZ Medien (50%) et NZZ (50%), ont convenu de réorganiser leurs rapports de participation sein de l'entreprise. A l'avenir, AZ détiendra 65 % des parts de CH Media, NZZ 35 %. Cet ajustement aura lieu au cours du premier trimestre 2023. Dans la foulée, watson sera intégré à CH Media. Parallèlement, le conseil d'administration a nommé Michael Wanner nouveau CEO de CH Media à compter du 1er avril 2023. Il succède à Axel Wüstmann, qui quittera l'entreprise après cinq ans en tant que CEO de CH Media.

Le président du conseil d'administration et éditeur Peter Wanner:

«Je suis très heureux de l'évolution de CH Media depuis 2018. Cela montre que la fusion était stratégiquement correcte et que nous avons un partenaire solide avec la NZZ. Ce partenariat doit être maintenu. L'adaptation des rapports de propriété nous donne toutefois, en tant qu'entreprise familiale, un droit de direction clair, comme cela correspondait dès le début à l'idée de base de la coentreprise.»

Axel Wüstmann transmet la direction de l'entreprise à Michael Wanner

Après cinq ans en tant que CEO d'AZ Medien et cinq autres années en tant que CEO de CH Media, Axel Wüstmann transmettra la direction de l'entreprise à Michael Wanner le 1er avril 2023.

Avec Michael Wanner, c'est la cinquième génération de la dynastie d'éditeurs Wanner qui reprend le flambeau. Il est actuellement directeur du portail d'information watson. Il a mené ce dernier au succès, à l'épanouissement et à la rentabilité - watson est aujourd'hui le troisième plus grand portail d'actualités privé de Suisse alémanique, possède une filiale en Suisse romande et un portail frère en Allemagne.

«Je me réjouis beaucoup de cette nouvelle mission et je vois CH Media dans une position prometteuse pour son développement futur. Les deux secteurs d'activité, Publishing comme Entertainment, sont en pleine transformation numérique et donc confrontés à de grands changements. C'est justement ce défi qui m'attire beaucoup.» Michael Wanner

CH Media acquiert la majorité du portail d'information watson

Dans le cadre de l'acquisition de la majorité de CH Media par AZ, les actionnaires se sont également mis d'accord pour que CH Media rachète à AZ, au printemps 2023, la majorité de FixxPunkt AG, la société mère du portail d'information watson. watson fera ainsi partie intégrante de CH Media. Le portail d'information emploie actuellement environ 85 collaborateurs (FTE) et atteint plus de 5 millions d'utilisateurs et plus de 20 millions de visites par mois.

(pd/aeg)